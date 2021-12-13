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وزير المالية يزف نبأً سارًا بخصوص معدلات التوظيف

منذ ساعتين
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وزير المالية يزف نبأً سارًا بخصوص معدلات التوظيف

عادل الحربي (صدى):
صرح وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، بأن هناك مؤشرات تبشر بعودة مستوى الاستهلاك وبالتالي ارتفاع معدلات التوظيف.

جاء ذلك على خلفية إقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 - 1444 هـ -2022 م.

وقال الجدعان: "السنة إلى الآن مبشرة وفي نهاية الربع الثالث كان النمو 5.4 للناتح المحلي غير النفطي مدعومًا بنمو القطاع الخاص وهو رقم كبير، ويعزز ثقة القطاع الخاص بالحكومة".

وأضاف: "سجلت مؤشرات الاستهلاك المعلنة حتى نهاية أكتوبر معدل زيادة 35% في نقاط البيع و94% زيادة في التجارة الإلكترونية وهذا يبشر بعودة مستوى الاستهلاك وبالتالي النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التوظيف".

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وزير المالية
التوظيف
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التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 36
منذ ساعة
استشاره من عندي ومظمونه بإذن الله ...
لو تم منع تأشيرات الفلاطزه والدوافير واللبنانيه ..فسيرتفع التوظيف عشرة اضعاف معدله الحالي وخاصه بالقطاع الخاص..
انا اتكلم من اطلاع على الواقع وليس تخمين..
ابوالعرب
ابوالعرب عدد التعليقات : 1209
منذ ساعة
خير ان شاء الله
كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17562
منذ 55 دقيقة
تنوع مصادر الدخل ... هذه تثبت ان الضريبة لن يتم تخفيضها هذا توقعي
محمد الحربي
محمد الحربي عدد التعليقات : 26
منذ 36 دقيقة
ارفعوا من رواتب المتقاعدين فهم أكثر فئات المجتمع هشاشة..أسر وإيجارات وقروض وفواتير... إلخ
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 264
منذ 11 دقيقة
إللي راحوا فيها صح هم مستفيدين الضمان الاجتماعي لا دخل ثابت عندهم ولا مساعدات
جمعيات خيرية تجيهم ولا أي شي ... كان الله في عونهم وعون الجميع .
اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 36
منذ دقيقة
بالمختصر الممل المفيد...
وقلتها الف مره...
هناك جنسيات من الاجانب هي من شفطت ثروات اقتصاد البلد...
اضافه لما ذكرت هناك الزيود..
اخراجهم لرأس المال تدمير لاي اقتصاد

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أحدث التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
بالمختصر الممل المفيد... وقلتها الف مره... هناك جنسيات من الاجانب هي من شفطت ثروات اقتصاد البلد... اضافه لما ذكرت هناك الزيود.. اخراجهم لرأس المال...
زعيم للأبد
يارب لطفك وعفوك وغفرانك ’ اللهم أنزل علينا الغيث ولاتجعلنا من القانطين
كلام من القلب
انشهد بالله ان كلامها كفووو .. بعض الجهلة والمتخلفين والمتبلدين اللي ما عندهم لا احساس ولا شعور ولا ضمير مايصدقون على الله ويستغلون تواضع...
العميد والزعيم عينان برأس لأنهم عالميين
خذو للعبم 2 من الا 4 طالعين من العميد وحطوها في المفضلة؟ بإستثناء الصحفي الي ماله حظ في الخروج من النادي.!!
ط 🍹🍹🍹
إللي راحوا فيها صح هم مستفيدين الضمان الاجتماعي لا دخل ثابت عندهم ولا مساعدات جمعيات خيرية تجيهم ولا أي شي ... كان الله في...

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