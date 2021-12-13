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صور..شارع الدهناء بالصياهد وجهة سياحة لمرتادي المهرجان

منذ ساعة
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صور..شارع الدهناء بالصياهد وجهة سياحة لمرتادي المهرجان

الرياض (صدى):
يشهد شارع الدهناء بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد حركة تجارية واجتماعية وثقافية تحاكي عبق الماضي وحداثة الحاضر.

وتعتبر البوابة الأولى للمهرجان (شارع الدهناء) ملتقى تجاريا ورافدا اقتصاديا لأهالي المنطقة المجاورة والمستثمرين، حيث تتواجد فروع للمطاعم الشهيرة بالعاصمة والكافيهات المنتشرة ، والتموينات التي توفر احتياجات المقيمين بالمهرجان ومرتاديه، وكذلك السوق الشعبي الذي يعتبر خليط من المحال الشعبية التي تبيع منتجات (الحطب والفحم) والمناقل والدلال والإباريق التراثية والأواني المنزلية ذات الطابع التراثي المستوحاه من بيئة الصحراء والأصالة، إضافة للأسر المنتجة التي تنتج من تربية المواشي (الأقط، والسمن البري بالعكة، وخلطات القهوة، والبهارات)، والملابس الشتوية المصنعة من الفرو والبشوت، وكذلك المنتجات كالزل والنسيج والحصير.

ويستمتع زوار ومرتادي المهرجان في الأجواء الشتوية بالإقامة في المخيمات المخصصة للإيجار في شارع الدهناء، وكذلك جلسات السوق الشعبي المصممة من التراث العربي الأصيل، حيث يتناولون التمر الممزوج بالسمن والدخن والأقط والخبز الجمري بالسمن يقدم مع المشروبات الدافئة كالقهوة العربية وحليب بالكرك والنعناع بالزنجبيل والزعفران ومشروب الكركدية يتبادلون الأحاديث والسمر ليضفي مزاجا من الراحة والمتعة والنشاط والحيوية.

يذكر أن فعاليات المهرجان والحركة التجارية تبدأ من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 من منتصف الليل.

مهرجان الملك عبدالعزيز للابل
مهرجان الابل
شارع الدهناء
الصياهد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55915
منذ ساعة
طيب
ابو ماهر
ابو ماهر عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
أقرب شعب للسعودية هو الشعب البرازيلي أشكالهم حنطية مثل الشعب السعودي وعملتهم الريال البرازيلي مثل الريال السعودي حتى أني اشتركت في موقع تعارف برازيلي أدور لي على بنت برازيلية لقيتهن حلوات كلهن لكن الموقع يطلب مني فلوس وتركته ماني دافع ولا قرش علشان صورة بنت

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
ان شاء الله يرتد عليهم ويدمرهم
محسن
يقول سوف يتم اعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة حينما تتحسن الاحوال الاقتصادية عاد متى تتحسن الله اعلم ٢٠٣٠ او ٢٠٤٠ او ٢٠٥٠ الله...
فهد آل قنيعير
المفروض اللي يتسبب في حادث بسبب انشغالة بالجوال يقام عليه الحد الشرعي ليكون عبرة لغيرة
ابو عمار
تقبل الله

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