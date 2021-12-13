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شاهد.. ياسمين صبري بالعباءة والحجاب استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

منذ 26 دقيقة
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شاهد.. ياسمين صبري بالعباءة والحجاب استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة وصول الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى مطار جدة للمشاركة فعاليات مهرجان البحر الاحمر في جدة يوم 15 ديسمبر المقبل.

وبين الفيديو الفنانة ياسمين صبري وهي ترتدي عباية وحجاب أثناء وصولها مطار جدة ، حيث كان في استقبالها عدد من مسؤولي مهرجان البحر الأحمر.

كانت ياسمين صبري قد أعلنت منذ فترة قصيرة عن تعاقدها مع المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على لتولى مهمة إخراج مسلسلها الجديد المقرر عرضه في شهررمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً.

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55903
منذ 18 دقيقة
البرد قارص شوي لا تتحمله
البدوي
البدوي عدد التعليقات : 1
منذ 3 دقائق
كنا عارفين من الأول أن نهاية المهرجات تبي تصير كلهن مبرقعات وأغلب المتبرقعات المصارية لأنهم يعتقدون أن السعودية أرض مقدسة ولا يعرفون المصارية الصلوات والإسلام إلا اذا دخلوا السعودية هذي طبيعتهم المتصنعه اللي تدبل الكبد وهم من نشروا الأفكار المتطرفة بين الشباب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب الحقو به يا شباب لتصوير معه
البدوي
كنا عارفين من الأول أن نهاية المهرجات تبي تصير كلهن مبرقعات وأغلب المتبرقعات المصارية لأنهم يعتقدون أن السعودية أرض مقدسة ولا يعرفون المصارية الصلوات...
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
معليش يا ست عاليه فرفع الكلافه هي مخاطبة الشخص بدون القاب يعني تخاطبه كأنه صديق عادي والميانه تعني اني امون عليك بدون بدون حدود
ابو عمار
اوكي

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