شاهد.. ياسمين صبري بالعباءة والحجاب استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة وصول الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى مطار جدة للمشاركة فعاليات مهرجان البحر الاحمر في جدة يوم 15 ديسمبر المقبل.
وبين الفيديو الفنانة ياسمين صبري وهي ترتدي عباية وحجاب أثناء وصولها مطار جدة ، حيث كان في استقبالها عدد من مسؤولي مهرجان البحر الأحمر.
كانت ياسمين صبري قد أعلنت منذ فترة قصيرة عن تعاقدها مع المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على لتولى مهمة إخراج مسلسلها الجديد المقرر عرضه في شهررمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً.