بالفيديو.. رد فعل مؤثر من أم قابلت ابنها بعد تحوله لامرأة: "أنا كتير موجوعة"

بيروت (صدى):
سلط برنامج أحمر بالخط العريض الضوء على قصة شاب يدعى جاد الذي قرر أن يتحول إلى "جاكي" متحدياً أسرته والمجتمع، حيث ترك منزله منذ 8 سنوات .
وقالت أم الشاب جاد أن ابنها ترك المنزل منذ 8 سنوات ، مؤكدة أنها لا تتخلى عن ابنها بعض النظر عن طبيعته، وأنها على استعداد أن تبيع كل ما تملك حتى تعالج ابنها.
وأضافت أنها في كل ليلة قبل أن تنام تدعو الله أن يهديه، ورغم مرور 8 سنوات لم تكف عن التفكير حيث قالت "رغم 8 سنين ما راح من بالي، أنا كتير كتير موجوعة، إذا فتحت قلبي بتلاقيه أسود".
فيما قال جاد أنه ترك منزل أسرته وهرب بمساعدة إحدي صديقاته بعد أن تعدي عليه أهله بالضرب بعد عودته من عمله لوضعه حلقاً بأذنه، مبينا أن أهله يضغطون عليه حتي يكف عن تصرفاته الأنثوية، فكثيراً ما كانت يتطلب منه والدته أن يغير من طريقة لبسه وسيره.
وأكد جاد أنه لن يقوم بعملية تحول إطلاقاً، مشيراً أنه في غني تام عن المشاكل التي تأتي من وراء عمليات التحول الجنسي.
ولم يمنع ما حدث قلبها من أن يحنو على ابنها، فقامت الأم بالنداء على ابنها واحتضنته على الرغم مما حدث، وفي النهاية قررا الذهاب إلى اختصاصي لمناقشة الأمر.