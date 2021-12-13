يسرا تتحدث عن علاقتها بيوسف شاهين: "قالي لو معكيش فلوس هصرف عليكي"

القاهرة (صدى):
تحدثت الفنانة المصرية يسرا عن علاقتها بالمخرج الراحل يوسف شاهين، مؤكدة أنه كان يغير عليها لو عملت مع أحد وهي مرتبطة معه بعمل، وكان يعتبرها أنها ملكه.
وأكدت يسرا خلال ندوتها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الأولى إن هناك علاقة مميزة جمعتها بيوسف شاهين ، مضيفة "قالي لو جعانة تعالي أعملك سندوتش ولو معكيش فلوس هصرف عليكي".
وأشارت يسرا إلى أن المرة التي غضب منها يوسف شاهين حينما قدمت مسرحية "كعب عالي" مع شريف عرفة لدرجة أنه لم يكن ينظر في عينها وفي النهاية صالحته.
وأكدت الفنانة المصرية يسرا أنها رفضت المشاركة في أفلام عالمية نظرا لأنها تسيء للمنطقة العربية.