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يسرا تتحدث عن علاقتها بيوسف شاهين: "قالي لو معكيش فلوس هصرف عليكي"

منذ ساعة
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يسرا تتحدث عن علاقتها بيوسف شاهين: "قالي لو معكيش فلوس هصرف عليكي"

القاهرة (صدى):
تحدثت الفنانة المصرية يسرا عن علاقتها بالمخرج الراحل يوسف شاهين، مؤكدة أنه كان يغير عليها لو عملت مع أحد وهي مرتبطة معه بعمل، وكان يعتبرها أنها ملكه.

وأكدت يسرا خلال ندوتها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الأولى إن هناك علاقة مميزة جمعتها بيوسف شاهين ، مضيفة "قالي لو جعانة تعالي أعملك سندوتش ولو معكيش فلوس هصرف عليكي".

وأشارت يسرا إلى أن المرة التي غضب منها يوسف شاهين حينما قدمت مسرحية "كعب عالي" مع شريف عرفة لدرجة أنه لم يكن ينظر في عينها وفي النهاية صالحته.

وأكدت الفنانة المصرية يسرا أنها رفضت المشاركة في أفلام عالمية نظرا لأنها تسيء للمنطقة العربية.

مصر
يسرا
يوسف شاهين
أفلام عالمية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55903
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب الحقو به يا شباب لتصوير معه
البدوي
كنا عارفين من الأول أن نهاية المهرجات تبي تصير كلهن مبرقعات وأغلب المتبرقعات المصارية لأنهم يعتقدون أن السعودية أرض مقدسة ولا يعرفون المصارية الصلوات...
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
معليش يا ست عاليه فرفع الكلافه هي مخاطبة الشخص بدون القاب يعني تخاطبه كأنه صديق عادي والميانه تعني اني امون عليك بدون بدون حدود
ابو عمار
اوكي

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