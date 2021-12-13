تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
محمد الشيخ : النصر من أهم أندية القارة
منذ 15 ساعة
1813
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
7UP
عدد التعليقات : 3292
منذ 43 دقيقة
يطقطق علية
هههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههه
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
مسافات
الله واكبر وصلت الى المشكلة وينك من زمان
مسافات
السياسيون في لبنان مساكين مسيرين لا يملكون من امرهم شيئا
مسافات
قضي الامر مهما ارتفعت نسبة الكلام المجاني
كبير وزعيم وعميد وعالمي أكبر قارات العالم
لو يجيبون أشهر مدرب في العالم سنذيقهم المر ولن تقوم لهم قائمة وستبقى، الآسيوية صعبة قوية يا بنو خرقة
مسافات
امر طبيعي !! تقنية العصر
أخر الأخبار
مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف
منذ دقيقتين
1272
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 12 دقيقة
1382
وفاة أول مريض بريطاني بمتحور اوميكرون
منذ 17 دقيقة
1289
بالفيديو.. وزير الصحة: افتتاح 10 مستشفيات في عدد من المناطق
منذ 23 دقيقة
1434
أجويرو يعلن اعتزاله لكرة القدم
منذ 38 دقيقة
1470
بالفيديو.. وزير التعليم: هدفنا تطوير الموارد تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030
منذ 42 دقيقة
1469
"الدهام للساعات" تعلن عن توفر وظائف شاغرة
منذ 48 دقيقة
1447
بالفيديو..القبض على 5 أشخاص بعد هروبهم من مركز للضبط الأمني في الظهران
منذ 52 دقيقة
1581
موظفة تتهم مديرها باغتصابها داخل فندق
منذ 57 دقيقة
1001
الهلال يحصد جائزة الأفضل في غرب آسيا
منذ ساعة
1616