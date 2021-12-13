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عبدالعزيز السويد: هذه هي مشكلة الإدارة في النصر

منذ 13 ساعة
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التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 27
منذ 36 دقيقة
مشكلة النصر تدخلات محمد شنوان العنزي إعلاميا من خلال البرنامج الفاشل اكشن يادوري الذي يستضيف الفاشلين إعلاميا والتحدث والتدخل في شئون الاندية ونصب نفسه مسئولاً عنهم جميعا كما يحدث الآن من العنزي والصرامي والملحم وتوفيق خليفة ..

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dfs
عاد الى ارض اجداده بالحجاز
khalid
نعم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ...ارهقتنا البدل المالي والضرائب
khalid
نعم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ...ارهقتنا البدل المالي والضرائب
كلام من القلب
نحن لا شيء مقارنة بالخالق وقوته ! we are nothig
زائر
مشكلة النصر تدخلات محمد شنوان العنزي إعلاميا من خلال البرنامج الفاشل اكشن يادوري الذي يستضيف الفاشلين إعلاميا والتحدث والتدخل في شئون الاندية ونصب نفسه...

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