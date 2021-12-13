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شاهد.. فنانة مصرية: "ولادى ضربوني وسرقوا أملاكي"

منذ ساعتين
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شاهد.. فنانة مصرية: "ولادى ضربوني وسرقوا أملاكي"

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية شريفة ماهر، عن تعرضها للضرب على يد أبنائها، لسرقة كل أملاكها.

وقالت شريفة ماهر في تصريحات تلفزيونية: "وزعت جزءا كبيرا من ميراثي، شريف وطارق شتموني، شريف زقني مرتين ودراعي اتكسر من 4 سنين، ولادي أخدوا كل اللي حيلتي".

وأضافت: "مش هشتكيه، ربنا هيجيب لي حقي، ما كنتش أتخيل إنه يعمل في كده، ده بقاله 9 شهور ما قاليش انتِ فين".

وأوضحت شريفة ماهر، أن ابنها طردها من منزلها، قائلة: "طردني من شقتي الإيجار، ودلوقتي قاعدة في عمارة كاتباها باسم بنتى نيفين، وحد قال لي إن شريف طلب الفيلا من الشهر العقاري رغم إن نيفين مسجلاها، وفعلا استولى عليها وخان الأمانة".

وأشارت شريفة ماهر إلى أنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب منذ 45 عاما، وأطلقت عددا من المشروعات العقارية.

مصر
منوعات
فن
شريفة ماهر
ابناء شريفة ماهر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55903
منذ ساعة
لا حول و لا قوة الا بالله

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب الحقو به يا شباب لتصوير معه
البدوي
كنا عارفين من الأول أن نهاية المهرجات تبي تصير كلهن مبرقعات وأغلب المتبرقعات المصارية لأنهم يعتقدون أن السعودية أرض مقدسة ولا يعرفون المصارية الصلوات...
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
معليش يا ست عاليه فرفع الكلافه هي مخاطبة الشخص بدون القاب يعني تخاطبه كأنه صديق عادي والميانه تعني اني امون عليك بدون بدون حدود
ابو عمار
اوكي

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