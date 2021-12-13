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شاهد.. رد وزير المالية حول تخفيض "القيمة المضافة"

منذ 8 ساعات
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شاهد.. رد وزير المالية حول تخفيض "القيمة المضافة"

الرياض (صدى):
صرح معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بأن التوجه بشكل عام هو إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية.

جاء ذلك ردًا على سؤال: "هل سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة؟"، خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2022م.

وأضاف وزير المالية: "حاليا الفوائض من المهم استخدامها لدعم الاحتياطات الحكومية، الجائحة ما زالت قائمة، ونرغب ـن نتأكد أن المركز المالي للحكومة قادر على التعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية".

وتابع: "هذه سياسة مهم جدا اتباعها لتفادي اتخاذ إجراءات قد تكون صعبة عندما لا يكون لدينا القدرة على امتصاص الأزمات العالمية".

وبخصوص معدل البطالة، قال الوزير الجدعان: "نهدف إلى خفض نسبة البطالة إلى7% بحلول عام 2030 "، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية خلال الجائحة حدت من ارتفاع نسبة البطالة.

كما أكد وزير المالية، أن الأولوية هي تعزيز النمو أكثر من زيادة الإيرادات غير النفطية، لافتا إلى أت مؤشر مناخ الأعمال للاقتصاد غير النفطي يسجل نمواً بأكثر من 13% .

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وزير المالية
ضريبة القيمة المضافة
الميزانية العامة
محمد عبدالله الجدعان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55916
منذ 3 ساعات
لو يتم خصم 20% من الراتب افضل بكثير من القيمه المضافه
محسن
محسن عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
يقول سوف يتم اعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة حينما تتحسن الاحوال الاقتصادية عاد متى تتحسن الله اعلم ٢٠٣٠ او ٢٠٤٠ او ٢٠٥٠ الله اعلم
مجرد زائر
مجرد زائر عدد التعليقات : 27
منذ ساعة
عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية

السؤال متى تتحسن !!! ؟؟؟؟

ما ندري ؟؟

متى

ماندري ؟؟؟

متى

ماندري ؟؟؟
بومشعل
بومشعل عدد التعليقات : 34
منذ 32 دقيقة
مانبيهم يخفضونها بس على الاقل يوضفون المعلمين صار لهم سنتين موقفين التوظيف عطالة بألاف من الجامعيين هل يريدون الخريج المعلم يشتغل محل العمالة ولا أيش
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2879
منذ 12 دقيقة
يعني والله أعلم ماراح يخفضونها طيب زيدوا الرواتب عشان نقدر عالمصاريف شوفوا زيادة الأسعار من التجار الشجعيين

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أحدث التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
بالمختصر الممل المفيد... وقلتها الف مره... هناك جنسيات من الاجانب هي من شفطت ثروات اقتصاد البلد... اضافه لما ذكرت هناك الزيود.. اخراجهم لرأس المال...
زعيم للأبد
يارب لطفك وعفوك وغفرانك ’ اللهم أنزل علينا الغيث ولاتجعلنا من القانطين
كلام من القلب
انشهد بالله ان كلامها كفووو .. بعض الجهلة والمتخلفين والمتبلدين اللي ما عندهم لا احساس ولا شعور ولا ضمير مايصدقون على الله ويستغلون تواضع...
العميد والزعيم عينان برأس لأنهم عالميين
خذو للعبم 2 من الا 4 طالعين من العميد وحطوها في المفضلة؟ بإستثناء الصحفي الي ماله حظ في الخروج من النادي.!!
ط 🍹🍹🍹
إللي راحوا فيها صح هم مستفيدين الضمان الاجتماعي لا دخل ثابت عندهم ولا مساعدات جمعيات خيرية تجيهم ولا أي شي ... كان الله في...

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