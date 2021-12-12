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مستجدات قضية وفاة ممرضة حامل في الطائف

منذ يومين
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مستجدات قضية وفاة ممرضة حامل في الطائف

الطائف (صدى):
على خلفية وفاة ممرضة في الطائف، قبل نحو 3 أشهر، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، أحالت صحة الطائف قضية الممرضة إلى الهيئة الشرعية للنظر في تداعيات تعرّضها لانفجار القولون، أثناء تنويمها بالعناية المركزة، ما تسبب في تسمم الدم ودخولها في غيبوبة ثم وفاتها.

وكان زوج الممرضة، أوضح أن له قضيتين مرفوعتين بسبب "إهمال" في النقل التعسفي لزوجته من إدارة لقاحات كورونا وهي حامل في شهرها الثامن إلى عيادة "تطمن"، رغم معاناتها وقتها من سمنة مفرطة، لتصاب بكورونا، بحسب عكاظ.

وأشار الزوج إلى أنها بعدما أصيبت بكورونا، نقلت إلى المستشفى ودخلت في غيبوبة، بينما القضية الأخرى في تداعيات انفجار القولون بعد إفاقتها من الغيبوبة، دون رعاية طبية؛ ما تسبب في دخولها غيبوبة ثانية حتى فارقت الحياة.

وطالب الزوج وزير الصحة فهد الجلاجل بالبت في قضيته الأولى، متأملاً من الهيئة الشرعية البت في قضيته الثانية التي تدخل ضمن مسار الأخطاء الطبية.

الطائف
وزير الصحة
كورونا
صحة الطائف
انفجار قولون

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55951
منذ يومين
الله يرحمها و يغفر لها
أبو خالد إبن سمومة
أبو خالد إبن سمومة عدد التعليقات : 15174
منذ يومين
الله يرحمها ويغفر لها،ويسكنها جنات النعيم.
ابوالعرب
ابوالعرب عدد التعليقات : 1209
منذ يومين
لا حول ولا قوة الا بالله .. والله يرحمها ويغفر لها
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4123
منذ يومين
الله يرحمها ويغفر لها
فيصل
فيصل عدد التعليقات : 83
منذ يومين
الله يرحمها ويغفر لها انسي تاخذ حقك انا نفس الموضوع بنت اعاقه مو وفاه اهمال مستشفي والشؤون الصحيه اقرت بالخطاء الطبي 100% ولا اخذت لا حق ولا باطل اطلب العوض من الله
Ashgan
Ashgan عدد التعليقات : 3
منذ 16 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم غايةالقسوة ولاهمال.. الله يرحمها يغفرلها

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أحدث التعليقات

Ashgan
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم غايةالقسوة ولاهمال.. الله يرحمها يغفرلها
نمر
ان شاء الله هبوط ضفيدع
ابوبدر
على بa ر وما تاب من كف الخربانة المشمسه
ابوبدر
اصحاب سمو ملكي كثري منها عاد .. وبعدها ( كني سمعتها تقول اللي يليك لي) والا شيء ثاني 😜
بلسم الروح
حركات ترويجية متفق عليها بين هذا النوع من المشاهير لزيادة عدد المشاهدات ، بحث عن الشهرة بأي طريقة كانت لايهمهم كثيرا المحتوى .

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