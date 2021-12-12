فيديو..الأمير بندر بن خالد الفيصل يحضر بطولة جمال الخيل العربية في باريس

عائشة الشهري (صدى):
حضر صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أمس الأحد، بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة في باريس.
ووثق مقطع فيديو لحظة وصول الأمير بندر البطولة، يرافقه الأمير عبد المجيد بن سلطان، الذي حصل على كأس العالم في بطولة "منتون" لجمال الخيل العربية الأصيلة.
ويأتي حضور صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل لختام البطولة في إطار الدعم الكبير الذي ظل يقدمه سموه للنهوض بقطاع الفروسية بصورة عامة ومنافسات وبطولات الخيول العربية الأصيلة على وجه الخصوص.
وأبدى عدد من الملاك والمربين تفاءلهم بحضور سموه الذي يؤكد دعمه وتشجيعه للمالك والمربي السعودي عبر حضور مثل هذه الفعاليات عن قرب.