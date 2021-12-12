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مستجدات قتل 4 طلاب على يد رجل أعمال شهير

منذ ساعة
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مستجدات قتل 4 طلاب على يد رجل أعمال شهير

القاهرة (صدى):
على خلفية واقعة دهس 4 طلاب في مصر، على يد ابن رجل أعمال شهير، أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بسجن الجاني بعد اتهامه رسميًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادث الشيخ زايد".

وتضمن قرار النائب العام حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بوفاة 4 أفراد نتيجة "إهماله، ورعونته، وعدم احترازه"، وفقا للبيان.

وأشار قرار الاتهام إلى عدم مراعاة المتهم للقوانين واللوائح المرعية، حيث تجاوز السرعة المقررة قانونًا حال قيادته، كما أنه كان تحت تأثير مادة مخدرة وأخرى مُسكرة.

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مصر
منوعات
دهس
حادث الشيخ زايد

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10765
منذ 34 دقيقة
يستاهل العقاب و يجب ان يدفع دية الطلاب الاربعة اي يدفع تعويض لهم و لسيارتهم

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
يستاهل العقاب و يجب ان يدفع دية الطلاب الاربعة اي يدفع تعويض لهم و لسيارتهم
بلبل البحر
نعوذ بالله من سوء العاقبة.. الله يعينها
alzahrani
لاعب كبير في نادي كبير
عبدالرحمن
يقصد فيصل ايو ساق يعمل في النصر وهو في الاصل هلالي لكن اذا كان خائن للامانه الله يسلط عليه مرض يقعده في الفراش طول...
كلام العقل
خلك من صحفي ابو ريالين وصحفي الحرجات اضبط حالك ولعبك وأثبت انك لاعب كورة قدم محرف وابعد عن مهاترات الأطفال والسذج ⚽⚽⚽⚽

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