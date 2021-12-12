مستجدات قتل 4 طلاب على يد رجل أعمال شهير

القاهرة (صدى):
على خلفية واقعة دهس 4 طلاب في مصر، على يد ابن رجل أعمال شهير، أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بسجن الجاني بعد اتهامه رسميًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادث الشيخ زايد".
وتضمن قرار النائب العام حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بوفاة 4 أفراد نتيجة "إهماله، ورعونته، وعدم احترازه"، وفقا للبيان.
وأشار قرار الاتهام إلى عدم مراعاة المتهم للقوانين واللوائح المرعية، حيث تجاوز السرعة المقررة قانونًا حال قيادته، كما أنه كان تحت تأثير مادة مخدرة وأخرى مُسكرة.
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