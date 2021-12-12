شاهد.. رد وزير المالية حول تخفيض "القيمة المضافة"

الرياض (صدى):
صرح معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بأن التوجه بشكل عام هو إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية.
جاء ذلك ردًا على سؤال: "هل سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة؟"، خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2022م.
وأضاف وزير المالية: "حاليا الفوائض من المهم استخدامها لدعم الاحتياطات الحكومية، الجائحة ما زالت قائمة، ونرغب ـن نتأكد أن المركز المالي للحكومة قادر على التعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية".
وتابع: "هذه سياسة مهم جدا اتباعها لتفادي اتخاذ إجراءات قد تكون صعبة عندما لا يكون لدينا القدرة على امتصاص الأزمات العالمية".
وبخصوص معدل البطالة، قال الوزير الجدعان: "نهدف إلى خفض نسبة البطالة إلى7% بحلول عام 2030 "، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية خلال الجائحة حدت من ارتفاع نسبة البطالة.
كما أكد وزير المالية، أن الأولوية هي تعزيز النمو أكثر من زيادة الإيرادات غير النفطية، لافتا إلى أت مؤشر مناخ الأعمال للاقتصاد غير النفطي يسجل نمواً بأكثر من 13% .
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