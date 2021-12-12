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شاهد.. رد وزير المالية حول تخفيض "القيمة المضافة"

منذ 5 ساعات
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شاهد.. رد وزير المالية حول تخفيض "القيمة المضافة"

الرياض (صدى):
صرح معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بأن التوجه بشكل عام هو إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية.

جاء ذلك ردًا على سؤال: "هل سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة؟"، خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2022م.

وأضاف وزير المالية: "حاليا الفوائض من المهم استخدامها لدعم الاحتياطات الحكومية، الجائحة ما زالت قائمة، ونرغب ـن نتأكد أن المركز المالي للحكومة قادر على التعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية".

وتابع: "هذه سياسة مهم جدا اتباعها لتفادي اتخاذ إجراءات قد تكون صعبة عندما لا يكون لدينا القدرة على امتصاص الأزمات العالمية".

وبخصوص معدل البطالة، قال الوزير الجدعان: "نهدف إلى خفض نسبة البطالة إلى7% بحلول عام 2030 "، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية خلال الجائحة حدت من ارتفاع نسبة البطالة.

كما أكد وزير المالية، أن الأولوية هي تعزيز النمو أكثر من زيادة الإيرادات غير النفطية، لافتا إلى أت مؤشر مناخ الأعمال للاقتصاد غير النفطي يسجل نمواً بأكثر من 13% .

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وزير المالية
ضريبة القيمة المضافة
الميزانية العامة
محمد عبدالله الجدعان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55903
منذ 23 دقيقة
لو يتم خصم 20% من الراتب افضل بكثير من القيمه المضافه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب الحقو به يا شباب لتصوير معه
البدوي
كنا عارفين من الأول أن نهاية المهرجات تبي تصير كلهن مبرقعات وأغلب المتبرقعات المصارية لأنهم يعتقدون أن السعودية أرض مقدسة ولا يعرفون المصارية الصلوات...
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
معليش يا ست عاليه فرفع الكلافه هي مخاطبة الشخص بدون القاب يعني تخاطبه كأنه صديق عادي والميانه تعني اني امون عليك بدون بدون حدود
ابو عمار
اوكي

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