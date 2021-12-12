نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رامي عياش يكشف عن سر إلغاء حفله الغنائي في أمريكا 

منذ 5 ساعات
441
1
رامي عياش يكشف عن سر إلغاء حفله الغنائي في أمريكا 

واشنطن (صدى):
كشف الفنان اللبناني رامي عياش، عن سر إلغاء حفله الغنائي في أمريكا، قائلا إنه قرر إلغاء حفله في ولاية هيوستن بسبب قلة كفاءة المتعهدين وعدم التزامهم.

وقال رامي عياش في بيان له:"مكتب إدارة الفنان رامي عياش.. وددنا إبلاغكم عن تعذر السفر من ولاية هيوستن إلى ولايتي ميشيغين ودالاس واضطررنا لإلغاء الحفلات المقررة بسبب عدم التزام المتعهدين في الإجراءات والتعامل وسنعلن عن أسمائهم لاحقا".

ووفق البيان أبدى رامي عياش حزنه لعدم قدرته على لقاء جمهوره، إلا أن حفله المقبل سيكون في ولاية لوس أنجلوس، مضيفا:" يؤسفنا أنه لن يتمكن الفنان من اللقاء بأحبائه ومن ينتظرون الحفلات وسنبقى على موعدنا في حفلة لوس أنجلوس".

لوس أنجلوس
حفل
إلغاء
رامي عياش
ولاية هيوستن

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55903
منذ 7 دقائق
اوكي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب الحقو به يا شباب لتصوير معه
البدوي
كنا عارفين من الأول أن نهاية المهرجات تبي تصير كلهن مبرقعات وأغلب المتبرقعات المصارية لأنهم يعتقدون أن السعودية أرض مقدسة ولا يعرفون المصارية الصلوات...
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
معليش يا ست عاليه فرفع الكلافه هي مخاطبة الشخص بدون القاب يعني تخاطبه كأنه صديق عادي والميانه تعني اني امون عليك بدون بدون حدود
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

صور..شارع الدهناء بالصياهد وجهة سياحة لمرتادي المهرجان
صور..شارع الدهناء بالصياهد وجهة سياحة لمرتادي المهرجان
منذ دقيقة 1023
غرفة الرياض توفر 300 وظيفة شاغرة لسائقي الحافلات
غرفة الرياض توفر 300 وظيفة شاغرة لسائقي الحافلات
منذ 7 دقائق 1038
استئناف حركة الملاحة في مطار عدن الدولي
استئناف حركة الملاحة في مطار عدن الدولي
منذ 15 دقيقة 1087
شاهد.. ياسمين صبري بالعباءة والحجاب استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي
شاهد.. ياسمين صبري بالعباءة والحجاب استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي
منذ 25 دقيقة 228
كيف أصبح عبدالرحمن الطبيشي أحد الرجال المقربين من المؤسس؟ مختص يوضح
كيف أصبح عبدالرحمن الطبيشي أحد الرجال المقربين من المؤسس؟ مختص يوضح
منذ 34 دقيقة 1198
أول تعليق لوزير التعليم بعد إقرار الميزانية العامة للدولة 2022
أول تعليق لوزير التعليم بعد إقرار الميزانية العامة للدولة 2022
منذ 45 دقيقة 1241
بالفيديو.. رد فعل مؤثر من أم قابلت ابنها بعد تحوله لامرأة: "أنا كتير موجوعة"
بالفيديو.. رد فعل مؤثر من أم قابلت ابنها بعد تحوله لامرأة: "أنا كتير موجوعة"
منذ ساعة 579
وظائف شاغرة لحملة الإبتدائية برواتب تصل لـ 7 آلاف ريال
وظائف شاغرة لحملة الإبتدائية برواتب تصل لـ 7 آلاف ريال
منذ ساعة 1365
يسرا تتحدث عن علاقتها بيوسف شاهين: "قالي لو معكيش فلوس هصرف عليكي"
يسرا تتحدث عن علاقتها بيوسف شاهين: "قالي لو معكيش فلوس هصرف عليكي"
منذ ساعة 211
أول إجراء رسمي بعد صفع مدرب سوري للاعب يمني
أول إجراء رسمي بعد صفع مدرب سوري للاعب يمني
منذ ساعة 1653