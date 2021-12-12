رامي عياش يكشف عن سر إلغاء حفله الغنائي في أمريكا 

واشنطن (صدى):
كشف الفنان اللبناني رامي عياش، عن سر إلغاء حفله الغنائي في أمريكا، قائلا إنه قرر إلغاء حفله في ولاية هيوستن بسبب قلة كفاءة المتعهدين وعدم التزامهم.
وقال رامي عياش في بيان له:"مكتب إدارة الفنان رامي عياش.. وددنا إبلاغكم عن تعذر السفر من ولاية هيوستن إلى ولايتي ميشيغين ودالاس واضطررنا لإلغاء الحفلات المقررة بسبب عدم التزام المتعهدين في الإجراءات والتعامل وسنعلن عن أسمائهم لاحقا".
ووفق البيان أبدى رامي عياش حزنه لعدم قدرته على لقاء جمهوره، إلا أن حفله المقبل سيكون في ولاية لوس أنجلوس، مضيفا:" يؤسفنا أنه لن يتمكن الفنان من اللقاء بأحبائه ومن ينتظرون الحفلات وسنبقى على موعدنا في حفلة لوس أنجلوس".