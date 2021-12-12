بالفيديو.. وزير المالية: نتوقع ارتفاعا في اقتصاد المملكة بنسبة 7.4% في 2022

الرياض (صدى):
أكد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن المملكة ستحقق فوائض في العامين 2023 و 2024، متوقعا ارتفاعا في اقتصاد المملكة بنسبة 7.4% في عام 2022.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2022م، أن الاقتصاد في المملكة سينمو 7.4% العام المقبل .
ولفت إلى أن استراتيجية الاستثمار ستضخ 12 تريليون ريال في الاقتصاد حتى 2030، مضيفا أن هناك توقعات باستمرار فوائض الميزانية للأعوام الثلاثة المقبلة.
ونوه بأن السيناريو الأعلى لميزانية 2022 قد يسجل فائضا بنحو 175 مليار ريال، وأن الناتج غير النفطي سينمو 4.8% في عام 2022، في حين سينمو الناتج غير النفطي بمعدل 5% في 2023 و2024 .