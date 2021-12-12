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ما صدقت خبر عند الحلال
منذ 11 ساعة
2049
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55905
منذ 55 دقيقة
ههههههههههههههههههههه طربانه
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أحدث التعليقات
ابو عمار
طيب الحقو به يا شباب لتصوير معه
البدوي
كنا عارفين من الأول أن نهاية المهرجات تبي تصير كلهن مبرقعات وأغلب المتبرقعات المصارية لأنهم يعتقدون أن السعودية أرض مقدسة ولا يعرفون المصارية الصلوات...
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
معليش يا ست عاليه فرفع الكلافه هي مخاطبة الشخص بدون القاب يعني تخاطبه كأنه صديق عادي والميانه تعني اني امون عليك بدون بدون حدود
ابو عمار
اوكي
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