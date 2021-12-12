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تهور شاب خليجي في القيادة
منذ 12 ساعة
1692
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55915
منذ ساعة
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أحدث التعليقات
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
ان شاء الله يرتد عليهم ويدمرهم
محسن
يقول سوف يتم اعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة حينما تتحسن الاحوال الاقتصادية عاد متى تتحسن الله اعلم ٢٠٣٠ او ٢٠٤٠ او ٢٠٥٠ الله...
فهد آل قنيعير
المفروض اللي يتسبب في حادث بسبب انشغالة بالجوال يقام عليه الحد الشرعي ليكون عبرة لغيرة
ابو عمار
تقبل الله
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