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التعليم تكشف عن جهودها لمكافحة التدخين

منذ ساعتين
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التعليم تكشف عن جهودها لمكافحة التدخين

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة التعليم جهودها لمكافحة التدخين بالتنسيق والشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع وحمايته.

وكشفت الوزارة أن تفاصيل الشراكة والتنسيق تتضمن:

- افتتاح العيادات المتنقلة في الجامعات وإدارات التعليم لتقديم الاستشارات الطبية والتوعية والعلاج و متابعة الحالات ونتيجة الإقلاع عن التدخين

- المشاركة في وضع السياسات العامة لمساعدة المدخنين ووقاية غير المدخنين.

- تنفيذ الأنشطة والفعاليات والحملات التوعوية للحد من تعاطي التبغ والإسهام في الإقلاع عنه.

- وضع البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع مكافحة التبغ.

- إطلاق حملة "جيلنا واعي" من خلال "مدرستي" للتوعية بأضرار التبغ ومخاطره.

- إشراك طاقم الإشراف والتدريس وأولياء الأمور في التفاعل مع حملة جيلنا واعي.

- التقيد بنظام مكافحة التدخين؛ حرصًا على سلامة الجميع.

مكافحة التدخين
التعليم
التبغ

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 263
منذ ساعة
مافي داعي لأي جهد وضياع الوقت والمال وفروا كل ذلك وامنعوا إستيراده
نهائيآ إذا كانت فعلآ صحة الناس تهمكم ... اما عمل ندوات وفعاليات
وطباعة كتيبات فهذا كله هدر للمال العام ... امنعوا إستيراده تريحوا وتستريحوا .

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أحدث التعليقات

الملكي
فريق دهلزه وخريط وسرق وبطولات مسروقه فلووووس ودعم فار تحكيم ..... الخ الخ الخ
ابو فراس
والله مافيه غريب الا وجودك بالاعلام
ا ب ت
الدعاء. يكون باستقبال الكعبة المشرفة
العامري
الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته افتقدناه .
اسعد حق اصابع الزمن
هو از ار الدلخ الي يوندر للنودون بهالبرد...؟

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