التعليم تكشف عن جهودها لمكافحة التدخين

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة التعليم جهودها لمكافحة التدخين بالتنسيق والشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع وحمايته.
وكشفت الوزارة أن تفاصيل الشراكة والتنسيق تتضمن:
- افتتاح العيادات المتنقلة في الجامعات وإدارات التعليم لتقديم الاستشارات الطبية والتوعية والعلاج و متابعة الحالات ونتيجة الإقلاع عن التدخين
- المشاركة في وضع السياسات العامة لمساعدة المدخنين ووقاية غير المدخنين.
- تنفيذ الأنشطة والفعاليات والحملات التوعوية للحد من تعاطي التبغ والإسهام في الإقلاع عنه.
- وضع البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع مكافحة التبغ.
- إطلاق حملة "جيلنا واعي" من خلال "مدرستي" للتوعية بأضرار التبغ ومخاطره.
- إشراك طاقم الإشراف والتدريس وأولياء الأمور في التفاعل مع حملة جيلنا واعي.
- التقيد بنظام مكافحة التدخين؛ حرصًا على سلامة الجميع.