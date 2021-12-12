الشهري: أسعار النفط الحالية تعطي مساحة لظهور ميزانية متحفظة

الرياض (صدى):
قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، إن أسعار النفط الحالية تعطي مساحة لظهور ميزانية متحفظة إلى حد كبير.
وأشار أحمد الشهري، إلى أن كثير من المشاريع الكبرى تمول من صندوق الاستثمارات العامة ومن برامج أخرى من خارج الميزانية.
وتطرق للحديث عن متوسط أسعار النفط منذ 2016 م حتى اليوم، قائلا:"53.9 دولار وسجل أدنى سعر في 2020م بسعر 11.26 دولار وبالرغم من ذلك هناك توازن في الايرادات والمصروفات وادارة الدين وكان صانع السياسات الاقتصادية يواصل تمويل برامج الرؤية دون توقف وكل هذا في زمن المصاعب العالمية".
وأوضح أن أداء الميزانية السعودية التاريخي مشرف ويستحق أن يدرس بالرغم من مرور العالم بأوقات صعبة، لافتا:" سجلت الايرادات معدل نمو إيجابي منذ 2016 وبمتوسط معدل تغير سنوي يقترب من 12٪ بإستثناء 2020م بسبب كورونا وبالرغم من ذلك كانت فجوة الإيرادات بين 2020 و 2019 (-17٪) فقط".