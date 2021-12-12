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الشهري: أسعار النفط الحالية تعطي مساحة لظهور ميزانية متحفظة

منذ ساعة
1414
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الشهري: أسعار النفط الحالية تعطي مساحة لظهور ميزانية متحفظة

الرياض (صدى):
قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، إن أسعار النفط الحالية تعطي مساحة لظهور ميزانية متحفظة إلى حد كبير.

وأشار أحمد الشهري، إلى أن كثير من المشاريع الكبرى تمول من صندوق الاستثمارات العامة ومن برامج أخرى من خارج الميزانية.

وتطرق للحديث عن متوسط أسعار النفط منذ 2016 م حتى اليوم، قائلا:"53.9 دولار وسجل أدنى سعر في 2020م بسعر 11.26 دولار وبالرغم من ذلك هناك توازن في الايرادات والمصروفات وادارة الدين وكان صانع السياسات الاقتصادية يواصل تمويل برامج الرؤية دون توقف وكل هذا في زمن المصاعب العالمية".

وأوضح أن أداء الميزانية السعودية التاريخي مشرف ويستحق أن يدرس بالرغم من مرور العالم بأوقات صعبة، لافتا:" سجلت الايرادات معدل نمو إيجابي منذ 2016 وبمتوسط معدل تغير سنوي يقترب من 12٪ بإستثناء 2020م بسبب كورونا وبالرغم من ذلك كانت فجوة الإيرادات بين 2020 و 2019 (-17٪) فقط".

 

 

كورونا
النفط
أداء
ميزانية
أحمد الشهري

التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 27
منذ ساعة
دلدحين انا اقتصادي مخضرم...
ولو تم الاخذ باستشاراتي ستفيض الميزانيه بالمليارات حتى لو انخفظ البترول...
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18883
منذ 51 دقيقة
ما تفرق معانا .. اللي يجي من الله .. حياه الله
سعد
سعد عدد التعليقات : 1
منذ 35 دقيقة
وين المشاريع الضخمة ماشفنا شي اخر مشروع ضخم هو مترو الرياض والباقي نسمع كلام لكن مافيه شي على الارض

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أحدث التعليقات

الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
لا والله نبيك تلعب أمام الهلال لأننا لا نحسب لك حساب وسنذيقك الهزيمة مثل مباراة نصف نهائي دوري ابطال آسيا ها ها ها انا...
نعيم الحربي
ايام راحة البال الواحد ينام وهو مرتاح لايفكر بكهرباء ولا بنزيم
ط 🍹🍹🍹
مافي داعي لأي جهد وضياع الوقت والمال وفروا كل ذلك وامنعوا إستيراده نهائيآ إذا كانت فعلآ صحة الناس تهمكم ... اما عمل ندوات وفعاليات...
ابو راكان
اعلام فاشل و لا يصدق قاموا يطبلون للنصر حتى اخذ لهم النصر و جابوا النجوم ولم يفلحون مع النصر يسالوني نفسهم احسن
سعد
وين المشاريع الضخمة ماشفنا شي اخر مشروع ضخم هو مترو الرياض والباقي نسمع كلام لكن مافيه شي على الارض

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