سفارة المملكة في لندن تحدد شروط السفر إلى المملكة المتحدة

لندن (صدى):
أعلنت سفارة المملكة في لندن، اليوم الأحد، شروط السفر إلى المملكة المتحدة قبل وبعد الوصول.
وأوضحت أن السفر إلى المملكة المتحدة يتطلب قبل الوصول وجود فحص PCR بمدة لا تتجاوز 48 ساعة (باستثناء الأطفال تحت 12 عاما)، مع تعبئة نموذج تحديد المكان على الرابط هنا
وأضافا سفارة المملكة أنه يمكن حجز موعد لفحص PCR في أحد المراكز المعتمدة في بريطانيا عبرالرابط هنا
وأكدت أنه في أول يومين بعد الوصول يتم إجراء فحص كورونا الذي تم حجزه قبل السفر (باستثناء الأطفال تحت الخامسة)، بالإضافة إلى البقاء في مقر السكن حتى ظهور النتيجة "سلبية".
ولفتت السفارة إلى أنه في حال كانت النتيجة "إيجابية" فإنه يتوجب الالتزام بالحجر الصحي لمدة 10 أيام.