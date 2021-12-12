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بالفيديو.. ‏ليلى علوي من أمام الكعبة :"يالله عفوك"

منذ ساعة
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بالفيديو.. ‏ليلى علوي من أمام الكعبة :"يالله عفوك"

أميرة خالد (صدى):
أدت النجمة الكبيرة ليلى علوى، مناسك العمرة بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة، أمس السبت، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأظهر مقطع فيديو ليلى علوى أثناء تواجدها أمام الكعبة المشرفة فى المسجد الحرام، وهى تدعى وتناجى الله بكل خشوع وتردد "يالله عفوك" ، وظهرت مرتدية الحجاب وملابس الإحرام السوداء.

وفي وقت سابق، قالت النجمة ليلى علوى، خلال ندوة تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائى بالمملكة، إن المخرج محمد خان كان رافضا لتقديمها دور خوخة فى فيلم "خرج ولم يعد"، حيث لم يكن مقتنعا بملامحى أنها مناسبة لدور فلاحة، ولكن السيناريست عاصم توفيق والنجم يحيى الفخرانى طلبا منه أن يجلس معها ويجرب وبالفعل مع مذاكرتها للدور اقتنع ووافق.

الحرم المكي
ليلى علوي
الدعاء

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4115
منذ 51 دقيقة
ان الله غفور رحيم وربنا يهديه . يمكن الله يتوب عليه عقب هالعمرة وان كنت ضد التصوير ولكن لعله رسالة يهتدي بها غيرها من الفنانين والفنانات
مواطن
مواطن عدد التعليقات : 53
منذ 39 دقيقة
صحيح انا الله غفور رحيم يتوب على عبده وان كانت ذنوبه مثل زبد البحر الله يهديها ويتوب عليها ويغفر لها ويغفر لجميع المسلمين
مواطن
مواطن عدد التعليقات : 53
منذ 38 دقيقة
صحيح انا الله غفور رحيم يتوب على عبده وان كانت ذنوبه مثل زبد البحر الله يهديها ويتوب عليها ويغفر لها ويغفر لجميع المسلمين
بدران
بدران عدد التعليقات : 76
منذ 34 دقيقة
اهم شي طالعو فيني وانا بدعي واللي جنبه يقولها الكاميره هنا 😅😅😅😅
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4115
منذ 27 دقيقة
بدران كل ابونا اذا وحنا مكان نصور بمكة بالمدينة بالبر بالسفر باي مكان وشيء طبيعي خصوصا هالناس يسافرون لديارهم وما يدرون اذا ربي يقدرهم يرجعون لاخذ عمرة ثانية او لا . مشان كذا يصورون .🌹

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أحدث التعليقات

خالد الربياوي
والله ودي اعلق بس تذكرت الضرب بالميت حرام
سعيد الشهراني
هذي وسائط الزعيق ولا لو كان الموضوع عند المكتب التنفيذي لصدر الحرمان فورا ولكن تم اختصار الأمر عند لجنة الإنضباط لقوة التأثير عليهم
ابوبدر
بدران كل ابونا اذا وحنا مكان نصور بمكة بالمدينة بالبر بالسفر باي مكان وشيء طبيعي خصوصا هالناس يسافرون لديارهم وما يدرون اذا ربي يقدرهم...
بدران
يارجال اترك عنك الكذب يا الشيباني الزعيق بحسب لوايح الاتحادات الدوليه مطرود ويعاقب فيها سنتين الا هنا في الاتحاد الاسكوباري تمت الغاء القرار والعقاب...
بدران
اهم شي طالعو فيني وانا بدعي واللي جنبه يقولها الكاميره هنا 😅😅😅😅

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