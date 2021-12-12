بالفيديو.. ‏ليلى علوي من أمام الكعبة :"يالله عفوك"

أميرة خالد (صدى):
أدت النجمة الكبيرة ليلى علوى، مناسك العمرة بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة، أمس السبت، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأظهر مقطع فيديو ليلى علوى أثناء تواجدها أمام الكعبة المشرفة فى المسجد الحرام، وهى تدعى وتناجى الله بكل خشوع وتردد "يالله عفوك" ، وظهرت مرتدية الحجاب وملابس الإحرام السوداء.
وفي وقت سابق، قالت النجمة ليلى علوى، خلال ندوة تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائى بالمملكة، إن المخرج محمد خان كان رافضا لتقديمها دور خوخة فى فيلم "خرج ولم يعد"، حيث لم يكن مقتنعا بملامحى أنها مناسبة لدور فلاحة، ولكن السيناريست عاصم توفيق والنجم يحيى الفخرانى طلبا منه أن يجلس معها ويجرب وبالفعل مع مذاكرتها للدور اقتنع ووافق.