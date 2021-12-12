عالم أزهري يكشف عن دافع شيرين لحلق شعر رأسها 

القاهرة (صدى):
عقب العالم الأزهري الشيخ إبراهيم رضا، على ظهور الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد حلقها شعرها، قائلا إن النبي "صلَّى الله عليه وسلم" نهى المرأة عن حلق شعرها إلا للضرورة كوجود مرض.
وأشار الشيخ إبراهيم رضا إلى أن شعر المرأة تاج وزينة لها ولا يجوز قيامها بذلك إلا إذا كان هناك ضرورة لهذا، مثل الإصابة بمرض أو بنية إصلاح تلف أصاب الشعر.
وأوضح أن المرأة التي تحلق شعرها لا يبارك لها حلقه حتى ولو في الحج، لافتا إلى أنه في بعض الأحيان يكون دافع المرأة لحلق شعر رأسها هو إصابتها بالاكتئاب الشديد، مثل ما جرى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.
وأشار:"بعض الأئمة يرى أن حلق شعر المرأة حرام شرعًا، والآخر يرى غير ذلك، المهم أن نستغفر الله ونتوب إليه وأن نفتح لأنفسنا بابًا من أبواب الأمل".