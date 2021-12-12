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الاتحاد يعتزم تجديد عقود 4 لاعبين لتعويض رحيل سعود عبدالحميد 

منذ 16 ساعة
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الاتحاد يعتزم تجديد عقود 4 لاعبين لتعويض رحيل سعود عبدالحميد 

طلال الغامدي (صدى):
تعتزم إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تجديد عقود 4 من لاعبي الفريق، لعدم الوصول لمصير سعود عبدالحميد نفسه.

ووضعت إدارة الاتحاد في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، تجديد عقود الرباعي: زياد الصحفي، وعبدالعزيز البيشي، إلى جانب عبدالإله المالكي، وفهد المولد.

وفتحت إدارة الاتحاد، خطوط التفاوض مع وكلاء اللاعبين، لحسم أمر التجديد، ومن المتوقع أن تتم دراسة طلبات كل لاعب على حدة، والعمل على تلبيتها والمفاوضة للتوصل لصيغة تعاقدية مرضية لجميع الأطراف وفق الزميلة "الشرق الأوسط".

وكان نادي الهلال، تعاقد مع الظهير الأيمن سعود عبدالحميد، حتى عام 2025، مستغلا دخوله الفترة الحرة من عقده مع الاتحاد.

 

نادي الاتحاد
عقود
لاعبين
أنمار الحائلي
سعود عبدالحميد

التعليقات

العميد والزعيم عينان برأس لأنهم عالميين
العميد والزعيم عينان برأس لأنهم عالميين عدد التعليقات : 1123
منذ 9 دقائق
خذو للعبم 2 من الا 4 طالعين من العميد وحطوها في المفضلة؟
بإستثناء الصحفي الي ماله حظ في الخروج من النادي.!!

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أحدث التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
بالمختصر الممل المفيد... وقلتها الف مره... هناك جنسيات من الاجانب هي من شفطت ثروات اقتصاد البلد... اضافه لما ذكرت هناك الزيود.. اخراجهم لرأس المال...
زعيم للأبد
يارب لطفك وعفوك وغفرانك ’ اللهم أنزل علينا الغيث ولاتجعلنا من القانطين
كلام من القلب
انشهد بالله ان كلامها كفووو .. بعض الجهلة والمتخلفين والمتبلدين اللي ما عندهم لا احساس ولا شعور ولا ضمير مايصدقون على الله ويستغلون تواضع...
العميد والزعيم عينان برأس لأنهم عالميين
خذو للعبم 2 من الا 4 طالعين من العميد وحطوها في المفضلة؟ بإستثناء الصحفي الي ماله حظ في الخروج من النادي.!!
ط 🍹🍹🍹
إللي راحوا فيها صح هم مستفيدين الضمان الاجتماعي لا دخل ثابت عندهم ولا مساعدات جمعيات خيرية تجيهم ولا أي شي ... كان الله في...

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