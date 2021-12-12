الاتحاد يعتزم تجديد عقود 4 لاعبين لتعويض رحيل سعود عبدالحميد 

طلال الغامدي (صدى):
تعتزم إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تجديد عقود 4 من لاعبي الفريق، لعدم الوصول لمصير سعود عبدالحميد نفسه.
ووضعت إدارة الاتحاد في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، تجديد عقود الرباعي: زياد الصحفي، وعبدالعزيز البيشي، إلى جانب عبدالإله المالكي، وفهد المولد.
وفتحت إدارة الاتحاد، خطوط التفاوض مع وكلاء اللاعبين، لحسم أمر التجديد، ومن المتوقع أن تتم دراسة طلبات كل لاعب على حدة، والعمل على تلبيتها والمفاوضة للتوصل لصيغة تعاقدية مرضية لجميع الأطراف وفق الزميلة "الشرق الأوسط".
وكان نادي الهلال، تعاقد مع الظهير الأيمن سعود عبدالحميد، حتى عام 2025، مستغلا دخوله الفترة الحرة من عقده مع الاتحاد.