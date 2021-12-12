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فيروس كورونا يتسبب في بتر ذراعي وساقي امرأة

منذ 12 ساعة
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فيروس كورونا يتسبب في بتر ذراعي وساقي امرأة

لندن (صدى):
اضطر الأطباء في بريطانيا إلى بتر ذراعي وساقي امرأة حيث أصيب بفيروس كورونا وتسبب لها في تجلطات دموية خطيرة داخل جسدها.

وتفصيلاً، تم نقل الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا إلى المستشفى عقب إصابتها بكورونا حيث أصيبت بمضاعفات في القلب وجلطات دموية.

واتخذ الأطباء قرار ببتر ذراعيها تحت كوعها وساق أسفل الركبة وجزء من قدم واحدة وذلك من أجل الحفاظ على حياتها على الرغم من عدم معاناتها للأمراض المزمنة.

تجدر الإشارة إلى أنه تندر الحالات التي يعاني فيها مرضى كورونا من بتر الأطراف إلا في حالات مرضى السكرى أو مرضى الشرايين المحيطية.

 

الأمراض المزمنة
فيروس كورونا
مرضى السكري
تجلطات دموية
مرضى الشرايين المحيطية
بتر الأطراف

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2079
منذ 53 دقيقة
نعوذ بالله من سوء العاقبة.. الله يعينها

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
يستاهل العقاب و يجب ان يدفع دية الطلاب الاربعة اي يدفع تعويض لهم و لسيارتهم
بلبل البحر
نعوذ بالله من سوء العاقبة.. الله يعينها
alzahrani
لاعب كبير في نادي كبير
عبدالرحمن
يقصد فيصل ايو ساق يعمل في النصر وهو في الاصل هلالي لكن اذا كان خائن للامانه الله يسلط عليه مرض يقعده في الفراش طول...
كلام العقل
خلك من صحفي ابو ريالين وصحفي الحرجات اضبط حالك ولعبك وأثبت انك لاعب كورة قدم محرف وابعد عن مهاترات الأطفال والسذج ⚽⚽⚽⚽

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