فيروس كورونا يتسبب في بتر ذراعي وساقي امرأة

لندن (صدى):
اضطر الأطباء في بريطانيا إلى بتر ذراعي وساقي امرأة حيث أصيب بفيروس كورونا وتسبب لها في تجلطات دموية خطيرة داخل جسدها.
وتفصيلاً، تم نقل الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا إلى المستشفى عقب إصابتها بكورونا حيث أصيبت بمضاعفات في القلب وجلطات دموية.
واتخذ الأطباء قرار ببتر ذراعيها تحت كوعها وساق أسفل الركبة وجزء من قدم واحدة وذلك من أجل الحفاظ على حياتها على الرغم من عدم معاناتها للأمراض المزمنة.
تجدر الإشارة إلى أنه تندر الحالات التي يعاني فيها مرضى كورونا من بتر الأطراف إلا في حالات مرضى السكرى أو مرضى الشرايين المحيطية.