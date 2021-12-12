المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يطلق برنامجاً تدريبياً في مجال الوثائق

سعيد العجل (صدى):
أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتعاون مع جامعة الملك سعود عن إطلاق برنامج تدريبي موجه لمنسوبي مراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية وذلك بهدف تطوير القدرات البشرية لهؤلاء المنسوبين.
وأشار سعادة مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبد العزيز التميمي إلى أن المركز يهدف من خلال هذا البرنامج إلى إرساء نظام وثائقي مبني على أسس علمية يسهم في تنظيم إدارة الوثائق والمحفوظات بالأجهزة الحكومية، ويعمل على تطويرها والنهوض بها، وإلى إعداد الكوادر الفنية المتميزة وبناء قدراتهم المهنية من خلال برامج تدريبية متكاملة. كما يهدف هذا البرنامج لتمكين المتدربين من التعامل الصحيح مع الوثائق والمحفوظات بصورة مهنية واحترافية وفقاً للوائح المركز، وإعداد المشاركين نظرياً وعملياً لممارسة مهامهم وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بأحدث الأساليب والوسائل الحديثة لحفظ الوثائق والمحفوظات واسترجاعها وتداولها ورقمنتها وإدارتها وفق أفضل الممارسات العالمية وتعظيم حجم الاستفادة من الوثائق وما تحويه من معلومات تساهم في دعم عملية اتخاذ القرار وتعزيز الانتماء الوطني.
وأضاف، يتكون هذا البرنامج التدريبي من مستويين، تأسيسي ومتقدم. يركز المستوى التأسيسي على المفاهيم الأساسية للعمل الوثائقي واللوائح الوطني المنظمة لذلك، بالإضافة إلى أسس ومفاهيم تنظيم وفهرسة وتصنيف الوثائق وحفظها. فيما يركز المستوى المتقدم على شرح آليات إتلاف الوثائق والتزويد وتطبيق معايير أمن الوثائق والمحافظة عليها وتعزيز الأمن السيبراني للوثائق الرقمية، بالإضافة إلى تطبيقات عملية على الأرشفة الإلكترونية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
كما أشار سعادته إلى أن آلية التدريب المستخدمة في هذا البرنامج تتألف من محاضرات نظرية ومجموعات عمل والتعلم القائم على المحاكاة والنمذجة بالإضافة إلى التطبيق العملي على إجراءات العمل الوثائقي. يتم تقييم تعلم المتدربين في البرنامج بمنظومة متكاملة من أساليب التقويم التشخيصي والختامي، منها مشروع التخرج، الاختبارات القصيرة، الاختبارات الدورية، وبطاقات الملاحظة، والعروض الفردية والجماعية، والتقييم الذاتي، وخطة عمل لإدارة مركز للوثائق والمحفوظات في الجهة التي يعمل بها المتدرب.
وأهاب سعادته بجميع المنتسبين للعمل الوثائقي في الأجهزة الحكومية الاطلاع على محتوى هذا البرنامج والتسجيل، وذلك عبر الدخول على الموقع .