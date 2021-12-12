نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. مدرب منتخب سوريا للناشئين يثير غضب الجمهور اليمني

منذ 4 ساعات
2397
1
بالفيديو.. مدرب منتخب سوريا للناشئين يثير غضب الجمهور اليمني

ماجد محمد (صدى):
أثار مساعد مدرب منتخب سوريا للناشئين غضب الجمهور اليمني بعد أن صفع لاعب يمني ناشئ خلال مباراة المنتخبين أمس السبت والتي أقيمت ضمن الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا لكرة القدم المقامة بالمملكة.

ووثق فيديو لحظة صفع مساعد مدرب المنتخب السوري للاعب اليمني الناشئ على وجهه أثناء خروج الكرة من الملعب ليتصدر الفيديو المشاهدات على "تويتر".

وتدخل الحكم وطرد مساعد المدرب من الملعب فيما لم يقم اللاعب اليمني بأي ردة فعل من تجاهه.

وطالب الجماهير بفرض عقوبات قاسية على مساعد المدرب السوري للناشئين بعد تصرفه المتعصب والغير مقبول.

عقوبات قاسية
التعصب الكروي
منتخب سوريا للناشئين
مباراة سوريا واليمن
صفع لاعب يمني

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2641
منذ ساعة
ترى ما يفرق واجد السوري عن الفلسطيزي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خالد الربياوي
والله ودي اعلق بس تذكرت الضرب بالميت حرام
سعيد الشهراني
هذي وسائط الزعيق ولا لو كان الموضوع عند المكتب التنفيذي لصدر الحرمان فورا ولكن تم اختصار الأمر عند لجنة الإنضباط لقوة التأثير عليهم
ابوبدر
بدران كل ابونا اذا وحنا مكان نصور بمكة بالمدينة بالبر بالسفر باي مكان وشيء طبيعي خصوصا هالناس يسافرون لديارهم وما يدرون اذا ربي يقدرهم...
بدران
يارجال اترك عنك الكذب يا الشيباني الزعيق بحسب لوايح الاتحادات الدوليه مطرود ويعاقب فيها سنتين الا هنا في الاتحاد الاسكوباري تمت الغاء القرار والعقاب...
بدران
اهم شي طالعو فيني وانا بدعي واللي جنبه يقولها الكاميره هنا 😅😅😅😅

أخر الأخبار

موقف "المقرن" و"خميس" من المشاركة في مواجهة الهلال
موقف "المقرن" و"خميس" من المشاركة في مواجهة الهلال
منذ 4 دقائق 1080
بالفيديو.. توطين 43% من مهن صيد الأسماك في المملكة خلال عام
بالفيديو.. توطين 43% من مهن صيد الأسماك في المملكة خلال عام
منذ 12 دقيقة 1101
سفارة المملكة في لندن تحدد شروط السفر إلى المملكة المتحدة
سفارة المملكة في لندن تحدد شروط السفر إلى المملكة المتحدة
منذ 14 دقيقة 1111
أول تعليق من تاليسكا عن رحيله للبرازيل 
أول تعليق من تاليسكا عن رحيله للبرازيل 
منذ 21 دقيقة 1347
النيابة العامة توضح ضوابط رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته
النيابة العامة توضح ضوابط رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته
منذ 37 دقيقة 1191
بالفيديو.. ضبط منشآت مخالفة بقطاع الدهانات والسباكة في الجوف
بالفيديو.. ضبط منشآت مخالفة بقطاع الدهانات والسباكة في الجوف
منذ 39 دقيقة 1120
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير قطر
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير قطر
منذ 39 دقيقة 1226
حقيقة رحيل تاليسكا عن النصر قبل مواجهة الهلال 
حقيقة رحيل تاليسكا عن النصر قبل مواجهة الهلال 
منذ 43 دقيقة 1301
البيئة تحدد موعد صرف تعويضات المزارعين المتضررين من وقف زراعة الأعلاف الخضراء
البيئة تحدد موعد صرف تعويضات المزارعين المتضررين من وقف زراعة الأعلاف الخضراء
منذ 47 دقيقة 1185
أدوية تزيد خطر الإصابة بضغط الدم
أدوية تزيد خطر الإصابة بضغط الدم
منذ 57 دقيقة 1295