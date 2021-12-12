بالفيديو.. مدرب منتخب سوريا للناشئين يثير غضب الجمهور اليمني

ماجد محمد (صدى):
أثار مساعد مدرب منتخب سوريا للناشئين غضب الجمهور اليمني بعد أن صفع لاعب يمني ناشئ خلال مباراة المنتخبين أمس السبت والتي أقيمت ضمن الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا لكرة القدم المقامة بالمملكة.
ووثق فيديو لحظة صفع مساعد مدرب المنتخب السوري للاعب اليمني الناشئ على وجهه أثناء خروج الكرة من الملعب ليتصدر الفيديو المشاهدات على "تويتر".
وتدخل الحكم وطرد مساعد المدرب من الملعب فيما لم يقم اللاعب اليمني بأي ردة فعل من تجاهه.
وطالب الجماهير بفرض عقوبات قاسية على مساعد المدرب السوري للناشئين بعد تصرفه المتعصب والغير مقبول.