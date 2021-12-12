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عيد الثقيل: الهلال غير مقنع هذا الموسم وهناك تراجع بالمستوى

منذ ساعتين
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عيد الثقيل: الهلال غير مقنع هذا الموسم وهناك تراجع بالمستوى

نواف السالم (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي عيد الثقيل أنه يجب أن يكون التغيير في الهلال للأفضل حتى لا تتكرر الأخطاء التي حديثت مع ادواردو وجيوفينكو.

وقال "الثقيل" في حديثه عن أداء الهلال: "الأسماء الاربعة الأجانب تحتاج إلى إعادة النظر لكن المشكلة عند الهلال مش في الأجانب فقط الهلال غير مقنع هذا الموسم".

وتابع: "هناك أيضًا مسألة الإرهاق مثل سالم الدوسري وهو أحد مفاتيح الهلال والمنتخب الوطني وله شهر مو سالم الدوسري المعروف وهناك هبوط في مستوى النجوم مثل كاريليو وبيريرا أيضًا لم يقدم إضافة والمأمول منه للهلال".

 

الهلال
عيد الثقيل
ادواردو
اللاعبين الأجانب
بيريرا
جيوفينكو
أداء الهلال

التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال
علي الغامدي ورد وشوك الهلال عدد التعليقات : 333
منذ 57 دقيقة
المشكلة في المدرب الهلال اكبر منه وهو يتخبط والحل اقالة المدرب لانقاذ الهلال من تخبطاته ويبدوا أن اللاعبين مو مرتاحين له
يجب اقالته لتدارك ضياع النقاط ومن فرق الوسط والمتذيل

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أحدث التعليقات

عبدالله
شي حلو! علشان دول الخليج ايضا تأخذ لها نووي ونصير مثل باكستان والهند، كل واحد ماسك حده وبكل ادب.
الاهلي ادارياً سبب الفشل
صرااااحة يوسف البلايلي شال منتخب الجزائر للفوز على المغرب
ابو فهد
الزبده انه انطرد هههههه 🤣 وهي تعتبر اسرع طرده بالتاريخ وهذا طبعا انجاز لازم يفخر فيه جمهور نادي وحيد القرن 🦏
الزعيمSS
ههههههههههه قسما بالله بعض الناس سعادةلكن عندي استفسار هل هذايعي مايقول أجل للحاق بالنصر ههههههههههه عينكم على الذايدي وهويسمعه ههههه
عبدالله
هل التعديل يكون للأعلى ام للتخفيض؟ خبر مُبهَم

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