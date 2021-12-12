عيد الثقيل: الهلال غير مقنع هذا الموسم وهناك تراجع بالمستوى

نواف السالم (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي عيد الثقيل أنه يجب أن يكون التغيير في الهلال للأفضل حتى لا تتكرر الأخطاء التي حديثت مع ادواردو وجيوفينكو.
وقال "الثقيل" في حديثه عن أداء الهلال: "الأسماء الاربعة الأجانب تحتاج إلى إعادة النظر لكن المشكلة عند الهلال مش في الأجانب فقط الهلال غير مقنع هذا الموسم".
وتابع: "هناك أيضًا مسألة الإرهاق مثل سالم الدوسري وهو أحد مفاتيح الهلال والمنتخب الوطني وله شهر مو سالم الدوسري المعروف وهناك هبوط في مستوى النجوم مثل كاريليو وبيريرا أيضًا لم يقدم إضافة والمأمول منه للهلال".