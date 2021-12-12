أخصائية اجتماعية توضح حدود الميانة في التعامل مع الأشخاص

الرياض (صدى):
أوضحت عالية الشمراني أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية، حدود الميانة في التعامل مع الأشخاص، مشيرة لضرورة عدم تجاوز الاحترام والتقدير وتحديدها وفقًا لقرابة الشخص.
وتفصيلاً، قالت "الشمراني": الكٌلفة هو استخدام كلمات أو عبارات أو أساليب تدل على مكانة الشخص وفي حدود التعامل أو المكانة وما فيخا تجاوزات ولابد نعرف إن الإنسان هو اللي بيحط الميانة لكل الناس وكيف أحددها على حسب قرابة الشخص".
وتابعت: "حدود الميانة تكون في حدود التقدير والاحترام ويجب أن تكون بعيدة عن السخرية والتجريح ففي السابق كان تعطي للشخص ذو المكانة أما في الوقت الحالي اختلف الموضوع ويستخدموا الألفاظ السيئة ويتدخلوا في الخصوصيات أو سلب الحقوقيات"، بحسب برنامج "صباح السعودية".