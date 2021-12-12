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"يوتيوبر" يفك لغز قضية اختفاء مراهقين منذ 21 عاما

منذ 8 ساعات
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"يوتيوبر" يفك لغز قضية اختفاء مراهقين منذ 21 عاما

واشنطن (صدى):
نجح "يوتيوبر" أمريكي شهير، في حل لغز قضية اختفاء مراهقين منذ 21 عاما في ولاية تينيسي، بعد أن عجزت الشرطة عن إيجاد تفسير لها طوال هذه السنوات.

وفي عام 2000، اختفى جيرمي بكتل (17 عاما) وإيرين فوستر (18 عاما)، دون العثور على أي أثر لهما في بلدة سبارتا الصغيرة، ولم تستطع الشرطة أن تحل طلاسم القضية، لكن "اليوتيوبر" جيرمي بو سيادز (42 عاما)، المتخصص في عمليات الغوص والبحث عن العناصر المفقودة تحت المسطحات المائية، تمكن من العثور على سيارة مغمورة في قاع نهر بالولاية، وبها رفات بشري يعتقد أنه يعود للمراهقَين.

وزار اليوتيوبر الشهير المعني بالبحث عما يعرف بالحالات الباردة؛ وهي القضايا التي تعجز الشرطة عن فك طلاسمهما، البلدة، في نوفمبر الماضي، بحثا عن سيارة المراهقين في النهر ليجدها بواسطة أدوات تقنية، ثم أرسل فريقًا من الغواصين لسحبها من تحت سطح المياه، وسلّم الفريق السيارة -وهي من طراز "بونتياك"- والرفات البشرية إلى الشرطة الأمريكية، التي تحققت بدورها عبر الحمض النووي ومقارنة سجل الأسنان من أنها تعود إلى المراهقين.

 

 

سيارة
الشرطة الأمريكية
يوتيوبر
اختفاء مراهقين
مسطحات مائية

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10763
منذ ساعة
سبحان الله ربنا اراد ان يعثر عليهم

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أحدث التعليقات

الملكي
فريق دهلزه وخريط وسرق وبطولات مسروقه فلووووس ودعم فار تحكيم ..... الخ الخ الخ
ابو فراس
والله مافيه غريب الا وجودك بالاعلام
ا ب ت
الدعاء. يكون باستقبال الكعبة المشرفة
العامري
الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته افتقدناه .
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هو از ار الدلخ الي يوندر للنودون بهالبرد...؟

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