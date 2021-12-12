بالفيديو.. الذايدي: النصر يلجأ لشماعة التحكيم للهروب من أخطائه

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، على بيان إدارة نادي النصر، التي أعربت فيه عن استياءها الشديد من الأخطاء التحكيمية التي وقع بها طاقم الحكام البحريني، الذي قاد مواجهة الفريق أمام الطائي.
وقال الذايدي خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي " : التحكيم اقدم شماعة في تاريخ كرة القدم، فإدارة النصر تركت المدرب واتجهت إلى شماعة التحكيم.
وأضاف : اعتبر ذلك مكابرة، وإصدار إدارة النصر بيان لإبعاد الضغوطات عن الإدارة وتوجيهها للتحكيم وفق خطة.
وتابع : والهدف من البيان إبعاد الضغوطات عن إدارة النصر، وتوجيها إلى التحكيم، مشيرًا إلى أنها لم تعترف بأخطائها.
وكان البيان الذي نشره النادي، قد أشار إلى أن إدارة النادي تبدي أسفها الشديد لعدم تجاوب لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم بجلب حكام أجانب مميزين لمباريات سابقة للفريق، التي كان آخرها الأخطاء التي وقع بها نواف شكر الله وطاقمه بعدم احتساب ركلة جزاء للنصر، واحتساب هدف غير صحيح للفريق المنافس في الوقت بدل الضائع.