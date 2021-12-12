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بالفيديو.. التضييق على الحريات في تركيا يدخل منعطفًا جديدًا

منذ ساعتين
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بالفيديو.. التضييق على الحريات في تركيا يدخل منعطفًا جديدًا

وكالات (صدى):
دخل التضييق على الحريات في تركيا منعطفًا جديدًا حيث تسعى الحكومة لسن قوانيين تجرم نشر بعض المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الرئيس التركي رجب طيب أدروغان أن القانون يتضمن عقوبة على منشورات مضللة تصل إلى سنوات من السجن حيث يهدف القانون لتوسع رقابة السلطات على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وإرغام الشركات على سحب مضمون معين أو التضييق عليها.

كما أشار "أردوغان" إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى أحد التهديدات الرئيسية للديمقراطية القرار يهدف إلى حماية الفئات الضعيفة من الأكاذيب والمعلومات المضللة؛ وذلك في تبرير منه على تضييق الحريات.

 

رجب طيب أردوغان
الحكومة التركية
مواقع التواصل الاجتماعي
رئيس رتركيا
رقابة السلطات
المعلومات المضللة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18882
منذ ساعة
تركيا تغزو أسواق البطيخ .. تركيا ترقص مع شكيرا .. المهم عندنا في محيط البحر الأحمر وحدوده البرية أن تكون تركيا جارة محترمة لدول حوض البحر الأحمر

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أحدث التعليقات

kkkk
شوفو لهم حكم الي يمكن ينفع معهم
kkkk
يبون المحلي ومره يبون الاجنبي
kkkk
الاهلي لو يلعب دوري لوحده خذ الثاني ههههههههههههههههههههههههههه
kkkk
ان شاءالله ياخذونه عشان تكمل المهزله هههههههههههههههههههههه
الكاتب خالد حشوان
جزاك الله خيرا يادكتور على المعلومات القيمة

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