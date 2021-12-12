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يامن شراله من حلاله عله

منذ ساعتين
912
1

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18883
منذ 6 دقائق
هذا خروف عيد الفطر والا خروف عيد الأضحى

لأن الخرفان لها مواسم يحتفي الناس بهم فيها.

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أحدث التعليقات

kkkk
شوفو لهم حكم الي يمكن ينفع معهم
kkkk
يبون المحلي ومره يبون الاجنبي
kkkk
الاهلي لو يلعب دوري لوحده خذ الثاني ههههههههههههههههههههههههههه
kkkk
ان شاءالله ياخذونه عشان تكمل المهزله هههههههههههههههههههههه
الكاتب خالد حشوان
جزاك الله خيرا يادكتور على المعلومات القيمة

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