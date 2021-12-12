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عبدالكريم الجاسر: هناك أزمة في الهلال وروح الفريق معدومة

منذ ساعتين
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عبدالكريم الجاسر: هناك أزمة في الهلال وروح الفريق معدومة

نواف السالم (صدى):
وجه الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر نقدًا قاسيًا للاعبي الهلال بعد تعادلهم في مباراة الفيحاء، مشيرًا لوجود أزمة في الفريق بعد حصولهم على دوري أبطال آسيا.

وتفصيلاً، قال "الجاسر" عن أداء الهلال: "في أزمة حقيقة يجب التعامل معها وعدم تجاهلها لأنه اللي صار في مباراة الفيحاء غريب، الفريق مرتاح أسبوعين بعد فترة التوقف ومن المفترض أنه يبدأ انطلاقة جديدة في الدوري للعودة للصدارة ولكن اللي صار إن الفريق ما تقدم".

وتابع: "هذا يعطي انطباع أن لاعبي الهلال تشبعوا وليس لديهم طموح أو ضعف شخصية المدرب وعدم قدرته على تفجير طاقات اللاعبين وخلق التنافس بينهم جعل اللاعبين يلعبون دون هدف الفوز"، بحسب برنامج "في المنتصف".

واستكمل حديثه عن الهلال: "المطلوب إنك تعرف إن عندك أزمة وهذا موجه للإدارة داخل الفريق وتنازل الهلال عن الدوري يعتبر فشل لأن الهلال يمتلك إمكانية كبير من حيث اللاعبين والفريق الآن أصبح لا يقدم مستوى ويتعامل بشكل اعتيادي وروح الفريق فيه معدومة".

 

الهلال
دوري أبطال آسيا
إدارة الهلال
مباراة الهلال والفيحاء

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18882
منذ ساعة
لالي لالي لالي .. مالك عذر يا هلالي ..
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
علي الغامدي ورد وشوك الهلال عدد التعليقات : 332
منذ ساعة
هذا المدرب مانجح مع منتخب اليمن علشان ينجح مع الهلال يجب اقصاءه وراح يرجع الهلال احسن من الاول
الحل اقصاءه نهائيا والحسيني يدرب الهلال موقتا حتي ايجاد البديل

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أحدث التعليقات

kkkk
شوفو لهم حكم الي يمكن ينفع معهم
kkkk
يبون المحلي ومره يبون الاجنبي
kkkk
الاهلي لو يلعب دوري لوحده خذ الثاني ههههههههههههههههههههههههههه
kkkk
ان شاءالله ياخذونه عشان تكمل المهزله هههههههههههههههههههههه
الكاتب خالد حشوان
جزاك الله خيرا يادكتور على المعلومات القيمة

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