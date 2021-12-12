عبدالكريم الجاسر: هناك أزمة في الهلال وروح الفريق معدومة

نواف السالم (صدى):
وجه الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر نقدًا قاسيًا للاعبي الهلال بعد تعادلهم في مباراة الفيحاء، مشيرًا لوجود أزمة في الفريق بعد حصولهم على دوري أبطال آسيا.
وتفصيلاً، قال "الجاسر" عن أداء الهلال: "في أزمة حقيقة يجب التعامل معها وعدم تجاهلها لأنه اللي صار في مباراة الفيحاء غريب، الفريق مرتاح أسبوعين بعد فترة التوقف ومن المفترض أنه يبدأ انطلاقة جديدة في الدوري للعودة للصدارة ولكن اللي صار إن الفريق ما تقدم".
وتابع: "هذا يعطي انطباع أن لاعبي الهلال تشبعوا وليس لديهم طموح أو ضعف شخصية المدرب وعدم قدرته على تفجير طاقات اللاعبين وخلق التنافس بينهم جعل اللاعبين يلعبون دون هدف الفوز"، بحسب برنامج "في المنتصف".
واستكمل حديثه عن الهلال: "المطلوب إنك تعرف إن عندك أزمة وهذا موجه للإدارة داخل الفريق وتنازل الهلال عن الدوري يعتبر فشل لأن الهلال يمتلك إمكانية كبير من حيث اللاعبين والفريق الآن أصبح لا يقدم مستوى ويتعامل بشكل اعتيادي وروح الفريق فيه معدومة".