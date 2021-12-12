بالفيديو.. المملكة تشدد على ضرورة تنسيق الجهود لأجل المساعدات الإنسانية

الرياض (صدى):
شددت المملكة على أهمية تعزيز تنسيق الجهود المرتبطة بالمساعدات الإنسانية والعمل يدًا بيدًا مع الأمم المتحدة لتخفيف معاناة الفئات المتضررة من الكوارث في كافة أنحاء العالم.
وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا لمناقشة تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث بما في ذلك المساعدة الاقتصادية.
وأوضح السفير عبدالله المعلمي مندوب المملكة الدائم لدي الأمم المتحدة، أن ما يشهده العالم اليوم من كوارث طبيعية وصحية ونزاعات يحتم على المجتمع الدولي تكاتف وتوحيد جهود العمل بشكل مشترك.