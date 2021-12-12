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بالفيديو.. المملكة تشدد على ضرورة تنسيق الجهود لأجل المساعدات الإنسانية

منذ ساعة
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بالفيديو.. المملكة تشدد على ضرورة تنسيق الجهود لأجل المساعدات الإنسانية

الرياض (صدى):
شددت المملكة على أهمية تعزيز تنسيق الجهود المرتبطة بالمساعدات الإنسانية والعمل يدًا بيدًا مع الأمم المتحدة لتخفيف معاناة الفئات المتضررة من الكوارث في كافة أنحاء العالم.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا لمناقشة تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث بما في ذلك المساعدة الاقتصادية.

وأوضح السفير عبدالله المعلمي مندوب المملكة الدائم لدي الأمم المتحدة، أن ما يشهده العالم اليوم من كوارث طبيعية وصحية ونزاعات يحتم على المجتمع الدولي تكاتف وتوحيد جهود العمل بشكل مشترك.

 

الأمم المتحدة
الكوارث
المجتمع الدولي
المساعدات الغوثية
المساعدة الاقتصادية

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4113
منذ 28 دقيقة
الحمدلله حنا الدولة الوحيدة اللي تدفع للعالم كله . الله يبارك لهم فيما رزق . وان شاء الله تتهفف علينا الفواتير والضرائب والمخالفات ويعطوننا سكن مجاني بس اول شيء مساعدة العالم جنا نضحي بانفينا من اجل العالم ومعالجة مشكل مواطنيهم هذا اولوية✋😂

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