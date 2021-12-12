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طفل وأبيه وسط جريان وادي الرمة بالقصيم قبل 40 عام
منذ 5 ساعات
1326
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القصيم
وادي الرمة
خبر في صورة
التعليقات
كان زمان
عدد التعليقات : 5638
منذ ساعة
للمرة العاشرة ... ياليت يكون مع كل صورة توضيح لها من سطرين ..
كان زمان
عدد التعليقات : 5638
منذ ساعة
صورة جامدة ....
القناص
عدد التعليقات : 127
منذ 58 دقيقة
الولد اللحين عمره 47 سنه والأب عمره اللحين 74
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أحدث التعليقات
winner4ever
وين اعلام وجمهور الخرقة ، سمعونا صياحكم يالله ابدوا من جديد وابحثوا لكم عن كذبة جديدة كذبة كابتنية سعود عبدالحميد وخلصنا منها ، والآن...
عاطل
يارب تصبرنا وتفرجها علينا
القناص
الولد اللحين عمره 47 سنه والأب عمره اللحين 74
كان زمان
صورة جامدة ....
كان زمان
للمرة العاشرة ... ياليت يكون مع كل صورة توضيح لها من سطرين ..
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