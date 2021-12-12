نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مشروب يخفف من أعراض النقرس

منذ ساعة
1509
1
مشروب يخفف من أعراض النقرس

أميرة خالد (صدى):
يعد النقرس هو شكل مؤلم من التهاب المفاصل يتأثر بشدة بنظامنا الغذائي، لكن يمكن لعصير واحد أن يخفف من أعراضه المزعجة بشكل كبير؛ حيث أوضحت جمعية النقرس في المملكة المتحدة، إن واحدا من كل 40 بريطانيا سيعانون من هذا المرض في إحدى مراحل حياتهم.

ويمكن أن يؤدي مشروب الكرز إلى تخفيف أعراض النقرس بشكل كبير، عبر تقليل مستويات حمض البوليك في الدم، بحسب express، حيث ذكرت الدراسات إن فاكهة الكرز غنية بمادة تسمى الأنثوسيانين وهي المسؤولة عن منحها لونها الأحمر الفاتح، وتعرف هذه المادة بأنها مضاد قوي للالتهابات وتلعب دورا في تقليل الورم الناجم عن النقرس.

وأفادت الدراسات، أنه لا يدور الحديث عن عصير الكرز فقط، فحفنة من هذه الفاكهة يمكن أن تكون لها تأثير مماثل أيضا، فيما تشمل قائمة الأطعمة المسببة للنقرس اللحوم الحمراء والأعضاء الداخلية للذبائح مثل الكلى والكبد والمأكولات البحرية والمشروبات السكرية والكحول، وغيرها.

 

التهاب المفاصل
مشروب
الكرز
النقرس

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10761
منذ 41 دقيقة
نقول يا رب فألام النقرص تزداد في الشتاء

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لالي لالي لالي .. مالك عذر يا هلالي ..
د محمد ماجد بخش
تركيا تغزو أسواق البطيخ .. تركيا ترقص مع شكيرا .. المهم عندنا في محيط البحر الأحمر وحدوده البرية أن تكون تركيا جارة محترمة لدول...
د محمد ماجد بخش
موسم الحج القادم سيكون الأفضل على مدى ١٠٠ عام بإذن الله وأتوف لمشاهدة ثمرات موسم حج مهندس الرؤية لهذا العام
أبو خالد إبن سمومة
اللهم إكفنا شر المآسي ماظهر منها وما بطن.
faeiz
يبغون مرعي وطقته

أخر الأخبار

شركة أبل توفر مميزات جديدة لمستخدمي آيفون
شركة أبل توفر مميزات جديدة لمستخدمي آيفون
منذ 11 دقيقة 1354
شركة السنيدي للوازم الرحلات تعلن عن وظائف شاغرة
شركة السنيدي للوازم الرحلات تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 16 دقيقة 1322
بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة
بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة
منذ 21 دقيقة 1449
أخصائية تغذية توضح علاقة الأسماك والجوز بتقوية الذاكرة
أخصائية تغذية توضح علاقة الأسماك والجوز بتقوية الذاكرة
منذ 26 دقيقة 1487
الافتراس والبقاء للأقوى
الافتراس والبقاء للأقوى
منذ 31 دقيقة 469
شؤون الحرمين تطلق ثلاث مبادرات رقمية استثنائية
شؤون الحرمين تطلق ثلاث مبادرات رقمية استثنائية
منذ 37 دقيقة 1447
بالفيديو.. الفهمي: ليست مشكلة النصر إدارية وفنية فقط وإنما إعلامية
بالفيديو.. الفهمي: ليست مشكلة النصر إدارية وفنية فقط وإنما إعلامية
منذ 41 دقيقة 1398
بالفيديو.. التضييق على الحريات في تركيا يدخل منعطفًا جديدًا
بالفيديو.. التضييق على الحريات في تركيا يدخل منعطفًا جديدًا
منذ 46 دقيقة 1507
"الخميرة والملفوف" مواد منزلية لعلاج آثار حب الشباب
"الخميرة والملفوف" مواد منزلية لعلاج آثار حب الشباب
منذ 52 دقيقة 1459
شاهد.. فني كهرباء يباشر الصيانة الدورية بين " السماء والأرض" بجازان
شاهد.. فني كهرباء يباشر الصيانة الدورية بين " السماء والأرض" بجازان
منذ ساعة 1701