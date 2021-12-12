مشروب يخفف من أعراض النقرس

أميرة خالد (صدى):
يعد النقرس هو شكل مؤلم من التهاب المفاصل يتأثر بشدة بنظامنا الغذائي، لكن يمكن لعصير واحد أن يخفف من أعراضه المزعجة بشكل كبير؛ حيث أوضحت جمعية النقرس في المملكة المتحدة، إن واحدا من كل 40 بريطانيا سيعانون من هذا المرض في إحدى مراحل حياتهم.
ويمكن أن يؤدي مشروب الكرز إلى تخفيف أعراض النقرس بشكل كبير، عبر تقليل مستويات حمض البوليك في الدم، بحسب express، حيث ذكرت الدراسات إن فاكهة الكرز غنية بمادة تسمى الأنثوسيانين وهي المسؤولة عن منحها لونها الأحمر الفاتح، وتعرف هذه المادة بأنها مضاد قوي للالتهابات وتلعب دورا في تقليل الورم الناجم عن النقرس.
وأفادت الدراسات، أنه لا يدور الحديث عن عصير الكرز فقط، فحفنة من هذه الفاكهة يمكن أن تكون لها تأثير مماثل أيضا، فيما تشمل قائمة الأطعمة المسببة للنقرس اللحوم الحمراء والأعضاء الداخلية للذبائح مثل الكلى والكبد والمأكولات البحرية والمشروبات السكرية والكحول، وغيرها.