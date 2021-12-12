رحيل الفنان المصري محمد عبدالحليم

القاهرة (صدى):
رحل الفنان المصري محمد عبدالحليم، عن الحياة عن عمر يناهز الـ78 عامًا، أمس السبت.
وقال نجله تامر أن والده تُوفي بمنزله في حي الملك الصالح، وأنه كان يعاني من مرض ضغط الدم، وكانت حالته الصحية مستقرة، لكنه شعر قبل يومين من وفاته بصعوبة في التنفس.
وأشار إلى أنه سيتم تشييع جثمان والده اليوم من أحد مساجد حي الملك الصالح بالقاهرة، فيما كان آخر ظهور للفنان محمد عبدالحليم كان قبل نحو عام، بعد أن نشرت فتاة صوراً له على مواقع التواصل الاجتماعي، جالسًا على مقهى، وزعمت أن حالته المادية متدنية ويبحث عن عمل، لكنه كذّب مزاعمها وقال إنه اعتاد الجلوس على ذلك المقهى المجاور لمنزله.
وكان الفنان الراحل قد مسيرته الفنية أواخر السبعينيات من القرن الماضي في فيلم "زهرة البنفسج"، واشتهر بأداء الأدوار الثانوية في الأفلام والمسلسلات، ومن أبرز أعماله "دموع في عيون وقحة"، و"شيخ العرب همام"، و"سوق العصر"، وكان آخر ظهور له في مسلسل "اللعبة ليفل الوحش".