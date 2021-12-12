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لقطات مخيفة لعواصف مائية

منذ ساعة
718
1

التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 25
منذ 4 دقائق
سبحان الله...
هذا طوفان وليس عاصفه..

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ههههههههههههه ابو خرقه ههههههههههههه
اسعد حق اصابع الزمن
سبحان الله... هذا طوفان وليس عاصفه..
رااايق
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين ***
faeiz
ههه مضحك من جده يقول هالكلام ولا ينكت
رااايق
يااا خبر بفلوس بكرة يصير ببلاش ***!!!!!!

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