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لقطات مخيفة لعواصف مائية
منذ ساعة
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التعليقات
اسعد حق اصابع الزمن
عدد التعليقات : 25
منذ 4 دقائق
سبحان الله...
هذا طوفان وليس عاصفه..
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أحدث التعليقات
ابو وليد
ههههههههههههه ابو خرقه ههههههههههههه
اسعد حق اصابع الزمن
سبحان الله... هذا طوفان وليس عاصفه..
رااايق
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين ***
faeiz
ههه مضحك من جده يقول هالكلام ولا ينكت
رااايق
يااا خبر بفلوس بكرة يصير ببلاش ***!!!!!!
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