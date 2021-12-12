"الصرامي": هناك لقطات في مباراة النصر والطائي تحتاج لتقنية الـ VAR

نواف السالم (صدى):
أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي، أن هناك لقطات في مباراة النصر والطائي كان من المفترض على الحكم أن يذهب فيها لتقنية الـ VAR.
وتفصيلاً، قال "الصرامي" في حديثه عن الحكم: "الكابتن نواف شكر الله من الحكام المتميزين في قارة آسيا والدليل تواجده في القارة وتحكيم المنافسات بين الأندية لفترة طويلة وناححاته انتقلت لقيادته العديد من المواجهات لذا فتاريخه مميز في التحكيم".
وأضاف: "الحكام أيضًا يكون لها إخفاقات فكان في مباراة النصر والطائي لقطة واضحة للحكم وكنت اتمنى يروح لتقنية الـ VAR"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي".
وتابع: "لقطة الهدف الثاني تتكلم عن كرة عرضية، الكرة العرضية الأولي التي نفذت لا يوجد بها تسلل، هنا أنت تبدأ بضبط حالة التسلل وهنا أشوف انه كان ١٠٠% هدف تسلل وغير شرعي لنادي الطائي".