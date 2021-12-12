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"الصرامي": هناك لقطات في مباراة النصر والطائي تحتاج لتقنية الـ VAR

منذ ساعة
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"الصرامي": هناك لقطات في مباراة النصر والطائي تحتاج لتقنية الـ VAR

نواف السالم (صدى):
أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي، أن هناك لقطات في مباراة النصر والطائي كان من المفترض على الحكم أن يذهب فيها لتقنية الـ VAR.

وتفصيلاً، قال "الصرامي" في حديثه عن الحكم: "الكابتن نواف شكر الله من الحكام المتميزين في قارة آسيا والدليل تواجده في القارة وتحكيم المنافسات بين الأندية لفترة طويلة وناححاته انتقلت لقيادته العديد من المواجهات لذا فتاريخه مميز في التحكيم".

وأضاف: "الحكام أيضًا يكون لها إخفاقات فكان في مباراة النصر والطائي لقطة واضحة للحكم وكنت اتمنى يروح لتقنية الـ VAR"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي".

وتابع: "لقطة الهدف الثاني تتكلم عن كرة عرضية، الكرة العرضية الأولي التي نفذت لا يوجد بها تسلل، هنا أنت تبدأ بضبط حالة التسلل وهنا أشوف انه كان ١٠٠% هدف تسلل وغير شرعي لنادي الطائي".

 

سعود الصرامي
الحكام
مباراة النصر والطائي
تقنية ال VAR
الحكم نواف شكر الله

التعليقات

الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية عدد التعليقات : 3300
منذ 50 دقيقة
صياحك طرب يا ابو خرقة،، الآسيوية صعبة قوية
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2876
منذ 13 دقيقة
لو كان العكس الهدف للنصر اتحدا يكون نفس الكلام وراح يقول هذف 100 %

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ههههههههههههه ابو خرقه ههههههههههههه
اسعد حق اصابع الزمن
سبحان الله... هذا طوفان وليس عاصفه..
رااايق
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين ***
faeiz
ههه مضحك من جده يقول هالكلام ولا ينكت
رااايق
يااا خبر بفلوس بكرة يصير ببلاش ***!!!!!!

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