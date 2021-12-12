(صدى):
هل من الطبيعي أن يولد الطفل بأسنان الولادة؟
الطفل المولود بأسنان، يُطلق على الأسنان اسم أسنان الولادة. هي في الغالب أسنان الطفل الأساسية التي تخرج قبل الأوان. تُعرف أسنان الولادة أيضًا باسم الأسنان الجنينية والأسنان المبكرة. عادةً، لا تكون هذه الأسنان جيدة التكوين ويمكن أن تكون إما صغيرة أو مخروطية أو غير منتظمة أو عادية الشكل. ويمكن أن تكون إما بيضاء أو صفراء مائلة إلى البنية إلى حد ما.
ما هي أسباب ولادة الرضع بأسنان الولادة؟
عادةً لا يرتبط ظهور أسنان الولادة بأي حالة طبية على الرغم من أن السبب الدقيق لا يُعرف بعد. ومع ذلك في بعض الحالات، يمكن أن يعزى حدوث أسنان الولادة عند الرضع إلى بعض الحالات الطبية.
المضاعفات المرتبطة بأسنان الولادة
عض حلمة ثدي الأم في الرضاعة الطبيعية ويمكن أن تسبب القرحة في اللسان وقد تتسبب في خطر الاختناق
لا داعي للقلق إذا وُلد طفلك بأسنان الولادة. من المنطقي استشارة طبيبك لمعالجة مخاوفك واتخاذ الإرشادات للعلاج في الوقت المناسب.
د علي عسيري
استشاري طب وجراحة أسنان الأطفال الأستاذ المساعد بكلية طب الاسنان بجامعة نجران