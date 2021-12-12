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فيلم درامي يجسد مآسي حياة الأميرة ديانا

منذ 3 ساعات
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فيلم درامي يجسد مآسي حياة الأميرة ديانا

لندن (صدى):
يجسد فيلم Spencer مآسي حياة الأميرة الراحلة ديانا، والتي تقوم بدورها الممثلة كريستين ستيوارت، متضمنًا الجانب النفسي من شخصيتها.

وتبدأ الأحداث في منطقة ساندرينجهام في إنجلترا أثناء احتفال العائلة المالكة بعيد الميلاد، لتقرر ديانا دون مقدمات إنهاء علاقتها الزوجية من الأمير تشارلز.

وتدور الأحداث خلال 3 أيام مأساوية من حياة الأميرة الراحلة، وبيئتها المتسلطة، معتمدا على البطولة الفردية فالشخصية المحورية في العمل هي ديانا، وما حولها من ممثلين خلفية للحدث الرئيس، باستثناء تسليط الضوء على علاقتها الإنسانية المتميزة مع مساعدتها ماجي، لتمثل صديقتها الوحيدة داخل جدران سجنها الفاخر.

بريطانيا
الاميرة ديانا
الامير تشارلز
فيلم Spencer
كريستين ستيوارت

التعليقات

البدوي
البدوي عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
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7UP
7UP عدد التعليقات : 3272
منذ 34 دقيقة
قدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ههههههههههههه ابو خرقه ههههههههههههه
اسعد حق اصابع الزمن
سبحان الله... هذا طوفان وليس عاصفه..
رااايق
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين ***
faeiz
ههه مضحك من جده يقول هالكلام ولا ينكت
رااايق
يااا خبر بفلوس بكرة يصير ببلاش ***!!!!!!

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