فيلم درامي يجسد مآسي حياة الأميرة ديانا

لندن (صدى):
يجسد فيلم Spencer مآسي حياة الأميرة الراحلة ديانا، والتي تقوم بدورها الممثلة كريستين ستيوارت، متضمنًا الجانب النفسي من شخصيتها.
وتبدأ الأحداث في منطقة ساندرينجهام في إنجلترا أثناء احتفال العائلة المالكة بعيد الميلاد، لتقرر ديانا دون مقدمات إنهاء علاقتها الزوجية من الأمير تشارلز.
وتدور الأحداث خلال 3 أيام مأساوية من حياة الأميرة الراحلة، وبيئتها المتسلطة، معتمدا على البطولة الفردية فالشخصية المحورية في العمل هي ديانا، وما حولها من ممثلين خلفية للحدث الرئيس، باستثناء تسليط الضوء على علاقتها الإنسانية المتميزة مع مساعدتها ماجي، لتمثل صديقتها الوحيدة داخل جدران سجنها الفاخر.