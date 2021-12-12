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تركي القبلان: استعدوا لإيران نووية

منذ ساعة
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تركي القبلان: استعدوا لإيران نووية

نايف السالم (صدى):
أكد المحلل السياسي تركي القبلان، أن هناك تباين في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال القبلان: "استعدوا لإيران نووية، في تباين واضح لتصريحات المسئولين الأمريكيين، ذكر وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية أمام مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة وول ستريت ونقلت عنه صحيفة تايمز أوف اسرائيل “لا نرى دليل أن المرشد الأعلى علي خامنئي اتخذ قرار بالتحول الى تسليح البرنامج النووي".

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، قال إن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن إيران اتخذت قراراً بتسليح برنامجها النووي.

وقال بيرنز إن "الإيرانيين لم يأخذوا المفاوضات على محمل الجد في هذه المرحلة"، قبل أن يضيف: "سنرى عمّا قريب مدى جديتهم".

وأعلنت إيران، الشهر الماضي، أنها ضاعفت مخزونها من اليورانيوم المخصّب في أقل من شهر.

ايران
البرنامج النووي
اليورانيوم
تركي القبلان
الاستخبارات الامريكية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55874
منذ ساعة
الله يكفينا شر ايران وامريكا

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أحدث التعليقات

نن
الاعب لم يكن بنفس الاخلاص يعني اذا تالق مع منتخب بلده صار 100من100, اترك في هلال نادي المليارات وخلك من الاهلي الي فيه كافيه...
زعيم اااسيا
افسد ايقونه كانت يرددونها اعلام ابو خرقه والله يهم مساكين كل ماحاولوا تقليل من بطولات الهلال جاءهم الرد وفضحهم
البدوي
البوذيين عندهم العصمة بين المرأة وهي التي تخطب الرجل وهي التي تطلقه وهي أيضاً من يعطيه الذهب وتضع قلادة ذهب في عنقه وهذا دليل...
غييييوووورررر
حسبنا الله ونعم الوكيل اذا لم تستحي ففعل ما شأت صديقة وعيد ميلاد وكذب وخمر ولم يعلم ان الله توعد المجاهرون بالمعاصي كيف وافق...
واضح ***وصريح
نسأل الله العفو والعافية.

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