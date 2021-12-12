تركي القبلان: استعدوا لإيران نووية

نايف السالم (صدى):
أكد المحلل السياسي تركي القبلان، أن هناك تباين في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال القبلان: "استعدوا لإيران نووية، في تباين واضح لتصريحات المسئولين الأمريكيين، ذكر وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية أمام مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة وول ستريت ونقلت عنه صحيفة تايمز أوف اسرائيل “لا نرى دليل أن المرشد الأعلى علي خامنئي اتخذ قرار بالتحول الى تسليح البرنامج النووي".
وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، قال إن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن إيران اتخذت قراراً بتسليح برنامجها النووي.
وقال بيرنز إن "الإيرانيين لم يأخذوا المفاوضات على محمل الجد في هذه المرحلة"، قبل أن يضيف: "سنرى عمّا قريب مدى جديتهم".
وأعلنت إيران، الشهر الماضي، أنها ضاعفت مخزونها من اليورانيوم المخصّب في أقل من شهر.