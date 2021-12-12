فتاة تستدرج صديقتها لشقة للممارسات المشبوهة

أبوظبي (صدى):
استدرجت فتاة، في الإمارات، صديقة لها تعرفت إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى شقة للممارسات المشبوهة.
واستمرت تلك الصداقة افتراضياً على مدار خمس سنوات، وفي يوم ما طلبت الفتاة تدعى "حنان" رؤية صديقتها "الضحية"، وأعدت خطة للإيقاع بها بسبب الحقد عليها بسبب حياتها الملتزمة الناجحة.
ورافق والد الضحية ابنته حتى منزل صديقتها "حنان" على ظن أنها بالأخلاق ذاتها، وبمجرد دخولها إلى الشقة اكتشفت أنها امرأة سيئة تدير منزلها لممارسات مشبوهة.
ووقعت حنان في قبضة الشرطة بسبب ممارساتها وأوقعت معها بالأخرى، فيما أفادت النيابة العامة بأن العبرة من هذه القضية ضرورة الوعي في الاندماج مع الآخرين.