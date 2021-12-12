مستجدات قضية وفاة ممرضة حامل في الطائف

الطائف (صدى):
على خلفية وفاة ممرضة في الطائف، قبل نحو 3 أشهر، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، أحالت صحة الطائف قضية الممرضة إلى الهيئة الشرعية للنظر في تداعيات تعرّضها لانفجار القولون، أثناء تنويمها بالعناية المركزة، ما تسبب في تسمم الدم ودخولها في غيبوبة ثم وفاتها.
وكان زوج الممرضة، أوضح أن له قضيتين مرفوعتين بسبب "إهمال" في النقل التعسفي لزوجته من إدارة لقاحات كورونا وهي حامل في شهرها الثامن إلى عيادة "تطمن"، رغم معاناتها وقتها من سمنة مفرطة، لتصاب بكورونا، بحسب عكاظ.
وأشار الزوج إلى أنها بعدما أصيبت بكورونا، نقلت إلى المستشفى ودخلت في غيبوبة، بينما القضية الأخرى في تداعيات انفجار القولون بعد إفاقتها من الغيبوبة، دون رعاية طبية؛ ما تسبب في دخولها غيبوبة ثانية حتى فارقت الحياة.
وطالب الزوج وزير الصحة فهد الجلاجل بالبت في قضيته الأولى، متأملاً من الهيئة الشرعية البت في قضيته الثانية التي تدخل ضمن مسار الأخطاء الطبية.