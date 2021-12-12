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مستجدات قضية وفاة ممرضة حامل في الطائف

منذ ساعتين
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مستجدات قضية وفاة ممرضة حامل في الطائف

الطائف (صدى):
على خلفية وفاة ممرضة في الطائف، قبل نحو 3 أشهر، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، أحالت صحة الطائف قضية الممرضة إلى الهيئة الشرعية للنظر في تداعيات تعرّضها لانفجار القولون، أثناء تنويمها بالعناية المركزة، ما تسبب في تسمم الدم ودخولها في غيبوبة ثم وفاتها.

وكان زوج الممرضة، أوضح أن له قضيتين مرفوعتين بسبب "إهمال" في النقل التعسفي لزوجته من إدارة لقاحات كورونا وهي حامل في شهرها الثامن إلى عيادة "تطمن"، رغم معاناتها وقتها من سمنة مفرطة، لتصاب بكورونا، بحسب عكاظ.

وأشار الزوج إلى أنها بعدما أصيبت بكورونا، نقلت إلى المستشفى ودخلت في غيبوبة، بينما القضية الأخرى في تداعيات انفجار القولون بعد إفاقتها من الغيبوبة، دون رعاية طبية؛ ما تسبب في دخولها غيبوبة ثانية حتى فارقت الحياة.

وطالب الزوج وزير الصحة فهد الجلاجل بالبت في قضيته الأولى، متأملاً من الهيئة الشرعية البت في قضيته الثانية التي تدخل ضمن مسار الأخطاء الطبية.

الطائف
وزير الصحة
كورونا
صحة الطائف
انفجار قولون

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55874
منذ ساعة
الله يرحمها و يغفر لها
أبو خالد إبن سمومة
أبو خالد إبن سمومة عدد التعليقات : 15148
منذ 29 دقيقة
الله يرحمها ويغفر لها،ويسكنها جنات النعيم.

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أحدث التعليقات

نن
الاعب لم يكن بنفس الاخلاص يعني اذا تالق مع منتخب بلده صار 100من100, اترك في هلال نادي المليارات وخلك من الاهلي الي فيه كافيه...
زعيم اااسيا
افسد ايقونه كانت يرددونها اعلام ابو خرقه والله يهم مساكين كل ماحاولوا تقليل من بطولات الهلال جاءهم الرد وفضحهم
البدوي
البوذيين عندهم العصمة بين المرأة وهي التي تخطب الرجل وهي التي تطلقه وهي أيضاً من يعطيه الذهب وتضع قلادة ذهب في عنقه وهذا دليل...
غييييوووورررر
حسبنا الله ونعم الوكيل اذا لم تستحي ففعل ما شأت صديقة وعيد ميلاد وكذب وخمر ولم يعلم ان الله توعد المجاهرون بالمعاصي كيف وافق...
واضح ***وصريح
نسأل الله العفو والعافية.

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