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العقوبة المنتظرة بحق قائد مركبة تعمد صدم آخر

منذ 9 ساعات
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العقوبة المنتظرة بحق قائد مركبة تعمد صدم آخر

نايف السالم (صدى):
أثارت واقعة تعمد قائد مركبة صدم آخر، على الطريق، موجة من الغضب، وسط مطالبات للجهات المعنية بالقبض عليه.

ومن جانبه، أوضح المحامي نواف النباتي، العقوبات التي قد تطبق على صادم المركبة، موضحًا أنه، في حال لا قدر الله توفى صاحب السيارة، ستصل العقوبة إلى القصاص وتهمته تصل للقتل العمد كونه قام بصدم السيارة من الجنب، ومن المعروف أنه من يقوم بصدم السيارة من الجنب فإن السيارة سوف تنحرف عن مسارها، بحسب الوطن.

وأشار إلى أنه في حال لم يتوفى صاحب السيارة، فالتهمة تكون الشروع في القتل واتلاف الممتلكات إضافة إلى جريمة التصوير والتوثيق.

وأوضح أنه في تلك الحالة يتم دفع "دية الإرش" وهي كل إصابة حدثت لصاحب السيارة ولو فقد أي عضو من جسمه فيتم تعويضه.

وكانت "صدى" نشرت مقطعا وثق تعمد شاب الاصطدام بالجزء الجانبي من سيارة أخرى ما أدى إلى فقدان سيطرة صاحب المركبة عليها وخروجها من الطريق، ومن ثم ارتطامها بحاجز.

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التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15152
منذ 46 دقيقة
حسيبك الله،
مهما يكن عندك من أسباب،أو مبررات، فتصرفك هذا غير مقبول نهائيا..

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