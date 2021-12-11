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شاهد.. مواطن يروي قصة اختراق جوال صديقته للانتقام منها

منذ 7 ساعات
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شاهد.. مواطن يروي قصة اختراق جوال صديقته للانتقام منها

عادل الحربي (صدى):
روى مواطن يدعى "مساعد"، متخصص في التكنولوجيا، قصة تورطه في عالم الجرائم المعلوماتية.

وأوضح مساعد، أنه اخترق جوال صديقته وحساباتها الشخصية، بسبب خلاف على "إسورة" خاصة به عقب سهرة خاصة في منزله.

وقال مساعد خلال برنامج "مفترق طرق"، إنه أقام حفل عيد ميلاده داخل منزله والذي كان يحتوي على كاميرات مراقبة، وأثناء السهرة تفاجأ باختفاء إسورة أحضرها كهدية لنفسه.

وأشار إلى أنه عاد لاستكمال السهرة، وبعد ذلك راجع الكاميرات وكان تحت تأثير الكحول، وشاهد إحدى الحضور "صديقته" دخلت إلى المنطقة التي تتواجد فيها الهدية وأُصيب بصدمة جراء ذلك،وقرر الانتقام منها.

وأوضح أنه دخل من جهازه واخترق جوالها، وأغلق حساباتها الخاصة بمؤسسة عملها، لكن بعد عودته لحالته الطبيعية ندم على ذلك، وقرر الاعتذار إليها رغم أنه متيقن أنها سرقت الإسورة.

ولفت إلى أنه أعاد لها حساباتها، ولكن تفاجأ بعد ثلاثة أيام بأنها تواصلت معه ودخلت في مشادة معه بسبب ما فعله، فعاد للانتقام منها مجددًا، إلا أنها قدمت شكوى ضده باختراق هاتفها وابتزازها، فيما تم استدعاءه وإيقاف خدماته.

ابتزاز
اختراق
جرائم معلوماتية
مفترق طرق

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 4846
منذ 5 ساعات
زعلان عشان اخذت الاسوارة ولا هو زعلان من معصيه الله وعدم الخوف منه وحسبي الله ونعم الوكيل
مسفر الغامدي
مسفر الغامدي عدد التعليقات : 163
منذ ساعتين
وش ذا سلط الله عليكم
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8743
منذ ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
اذا لم تستحي ففعل ما شأت
صديقة وعيد ميلاد وكذب وخمر
ولم يعلم ان الله توعد المجاهرون بالمعاصي
كيف وافق التلفزيون السعودي عرض مثل هذه الماده
الروقي
الروقي عدد التعليقات : 4
منذ 55 دقيقة
دعايه من نوع فاخر
للفعل نفسه وش الفايده من عرض هذاه
ف م ش
ف م ش عدد التعليقات : 252
منذ 29 دقيقة
ما هو المقصود من نشر قصص الصداقات المحرمة الآن , صديقته سهره غاهداها اسورة خمور مخدرات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟,

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أحدث التعليقات

كجمغلو
سبحان الله فيه شبه كبير من الفنان المغربي عبدالوهاب الدوكالي
د محمد ماجد بخش
طبعا الاستفادة فيها خير ومن ذلك عدم المبيت في العراء والبعد عن السباع والهوام وتجار دور بالإيجار وكل ٢١٠ الف أسرة ( دفعة ثانية...
كجمغلو
زواج الفن العفن نراه ونسمع عنه كل شيء سيء ... زواج ثم انفصال ثم زواج من اخر وانفصال وهكذا .. صحيح فن عفن
ابو عمار
هههههههههههههههه فهلا روقان
ابو عمار
طيب

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