بعد هدف بلايلي التاريخي.. الحريري يوجه رسالة نارية لإدارة الأهلي

نواف السالم (صدى):
وجه الإعلامي الرياضي سامي الحريري، رسالة لإدارة الأهلي، بشأن رحيل أبرز اللاعبين عن صفوف الفريق، وما يترتب عليه من عدم تحقيق البطولات.
وقال الحريري: "بلايلي يخرج من الأهلي بسهولة، وعندما تسأل غالبيتهم عن سبب عدم تحقيقكم للبطولات لأكثر من أربع مواسم، تسمع العجب العجاب من المبررات: مرة التحكيم..ومرة الشخص الفلاني حاربنا..ومرة ماحد يحبنا".
وتابع: "يتناسون خروج لاعبين مميزين أمثال يوسف بلايلي، وسوزا، ووو..، بدون عائد فني أو مادي"، مضيفا: "صححوا أخطاءكم وكفى".
وكان يوسف بلايلي تقدم بهدف تاريخي، السبت، لمنتخب الجزائر في شباك المغرب، في المباراة التي جمعت المنتخبين في ربع نهائي بطولة كأس العرب.
وجاء هدف بلايلي في الدقيقة 102 بتسديدة صاروخية بعيدة المدى بعد تلقيه تمريرة من رايس مبولحي، ليسدد الكرة ببراعة مستغلًا تقدم الحارس أنس الزنيتي.
وكان يوسف بلايلي لاعبًا في صفوف النادي الأهلي، ورحل في صيف 2020، لينتقل إلى نادي قطر.