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بعد هدف بلايلي التاريخي.. الحريري يوجه رسالة نارية لإدارة الأهلي

منذ 8 ساعات
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بعد هدف بلايلي التاريخي.. الحريري يوجه رسالة نارية لإدارة الأهلي

نواف السالم (صدى):
وجه الإعلامي الرياضي سامي الحريري، رسالة لإدارة الأهلي، بشأن رحيل أبرز اللاعبين عن صفوف الفريق، وما يترتب عليه من عدم تحقيق البطولات.

وقال الحريري: "بلايلي يخرج من الأهلي بسهولة، وعندما تسأل غالبيتهم عن سبب عدم تحقيقكم للبطولات لأكثر من أربع مواسم، تسمع العجب العجاب من المبررات: مرة التحكيم..ومرة الشخص الفلاني حاربنا..ومرة ماحد يحبنا".

وتابع: "يتناسون خروج لاعبين مميزين أمثال يوسف بلايلي، وسوزا، ووو..، بدون عائد فني أو مادي"، مضيفا: "صححوا أخطاءكم وكفى".

وكان يوسف بلايلي تقدم بهدف تاريخي، السبت، لمنتخب الجزائر في شباك المغرب، في المباراة التي جمعت المنتخبين في ربع نهائي بطولة كأس العرب.

وجاء هدف بلايلي في الدقيقة 102 بتسديدة صاروخية بعيدة المدى بعد تلقيه تمريرة من رايس مبولحي، ليسدد الكرة ببراعة مستغلًا تقدم الحارس أنس الزنيتي.

وكان يوسف بلايلي لاعبًا في صفوف النادي الأهلي، ورحل في صيف 2020، لينتقل إلى نادي قطر.

الاهلي
كأس العرب
ماجد النفيعي
سامي الحريري
يوسف بلايلي
الجزائر والمغرب

التعليقات

الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية عدد التعليقات : 3298
منذ 3 ساعات
هذا الفريق لن يفلح ابدأ لأنة فريق تابع واعلامة خيخة همة النصر فقط ولا تهمة مصلحة نادية بأي حال من الأحوال لذلك اللي من ايدوة الله يزيدوة
نن
نن عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
الاعب لم يكن بنفس الاخلاص يعني اذا تالق مع منتخب بلده صار 100من100, اترك في هلال نادي المليارات وخلك من الاهلي الي فيه كافيه ومن يوم اخذنا منكم الثلاثيه انتم بداتم تدمير الاهلي
متابع قديم
متابع قديم عدد التعليقات : 4
منذ 37 دقيقة
للاسف ياحريري تفكيرك محدود

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أحدث التعليقات

كجمغلو
سبحان الله فيه شبه كبير من الفنان المغربي عبدالوهاب الدوكالي
د محمد ماجد بخش
طبعا الاستفادة فيها خير ومن ذلك عدم المبيت في العراء والبعد عن السباع والهوام وتجار دور بالإيجار وكل ٢١٠ الف أسرة ( دفعة ثانية...
كجمغلو
زواج الفن العفن نراه ونسمع عنه كل شيء سيء ... زواج ثم انفصال ثم زواج من اخر وانفصال وهكذا .. صحيح فن عفن
ابو عمار
هههههههههههههههه فهلا روقان
ابو عمار
طيب

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