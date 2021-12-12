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حقيقة القبض على لاعب الهلال بسبب الخيانة الزوجية

منذ يوم
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حقيقة القبض على لاعب الهلال بسبب الخيانة الزوجية

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن لاعب الهلال أندريه كاريلو يواجه اتهامات عنيفة، حيث تداولت أنباء عن قيامه بخرق قوانين السيطرة على فيروس كورونا، حيث شارك في حفل خاص، في منطقة محظور بها، إقامة أي تجمعات.

وأضافت تقارير أخرى أن كاريلو، "خان" زوجته، مع عارضات أزياء بيروفية، وتم القبض عليه متلبسا.

وعلق النجم البيروفي أندريه كاريلو، على تلك الشائعات قائلا: "لقد قيل الكثير عني عندما كنت في البيرو.. ذات مرة كنت في مطعم أكل بهدوء وأدخلوني في أشياء لا علاقة لي بها، إنهم يخترعون أشياء بنوايا سيئة دائماً"، بحسب لـ"ESPN" العالمية

وأضاف: "لن أعود حاليًا إلى اللعب في بيرو وذلك بسبب نوعية الحياة، لأنني لن أحظى بالحياة التي أحبها، حيث يمكنني القيام بأشيائي دون مشاكل"، يقصد الصحافة البيروفية.

الهلال
الخيانة الزوجية
أندريه كاريلو

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2641
منذ يوم
بدينا يا القواطي -- قبل كل مباراة مع فريق ابو خرقه تطلع ذي الخزعبلات
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية عدد التعليقات : 3304
منذ يوم
هذة خزعبلات وهرطقة إعلام ابو ريالين،،، ابو خرقة وابو،، سطحة،، وأم زكي ولكن لا يهم المهم ان الزعيم العالمي الملكي سيدعس الفقر في المباراة القادمة وبعدها نستعد للذهاب للعب مع الكبار في كأس العالم للأندية ونترك الفقر يتجرع المرارة،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر
الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 2003
منذ يوم
مسكين كان ياكل بهدوء🤣🤣🤣🤣
الملكي
الملكي عدد التعليقات : 12
منذ ساعة
فريق دهلزه وخريط وسرق وبطولات مسروقه
فلووووس ودعم
فار
تحكيم
..... الخ الخ الخ

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أحدث التعليقات

عوض الحربي
هذا كلام الاعلامي المفلس وهذا حلم ابليس في الجنه مااهيطه مدور القنوات
عوض الحربي
هذا كلام الاعلامي المفلس وهذا حلم ابليس في الجنه مااهيطه مدور القنوات
مسافات
والعياذ بالله منكم خلاص وقفوا
زائر
الناقد الإعلامي، محمد الدويش كتبنا عنه مرارا وتكرارا أنه إنسان غير سوي ويهذي بسبب الفوبيا الهلاليه التي أصابته منذ سنوات ونتيجتها إسهال فكري مزمن...
مسافات
لله الامر من قبل ومن بعد

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