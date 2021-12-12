حقيقة القبض على لاعب الهلال بسبب الخيانة الزوجية

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن لاعب الهلال أندريه كاريلو يواجه اتهامات عنيفة، حيث تداولت أنباء عن قيامه بخرق قوانين السيطرة على فيروس كورونا، حيث شارك في حفل خاص، في منطقة محظور بها، إقامة أي تجمعات.
وأضافت تقارير أخرى أن كاريلو، "خان" زوجته، مع عارضات أزياء بيروفية، وتم القبض عليه متلبسا.
وعلق النجم البيروفي أندريه كاريلو، على تلك الشائعات قائلا: "لقد قيل الكثير عني عندما كنت في البيرو.. ذات مرة كنت في مطعم أكل بهدوء وأدخلوني في أشياء لا علاقة لي بها، إنهم يخترعون أشياء بنوايا سيئة دائماً"، بحسب لـ"ESPN" العالمية
وأضاف: "لن أعود حاليًا إلى اللعب في بيرو وذلك بسبب نوعية الحياة، لأنني لن أحظى بالحياة التي أحبها، حيث يمكنني القيام بأشيائي دون مشاكل"، يقصد الصحافة البيروفية.