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بالفيديو.. "العنزي": تم نحر النصر تحكيميًا أمام الطائي

منذ يومين
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بالفيديو.. "العنزي": تم نحر النصر تحكيميًا أمام الطائي

نواف السالم (صدى):
أكد الناقد الرياضي محمد العنزي، أن نادي النصر تعرض للظلم في المباراة التي انتهت بخسارته أمام فريق الطائي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح محمد العنزي، أن مشاكل النصر الحالية تتمثل في ارتجال القرار وعدم الثبات على المدرب واللاعبين الأجانب، فيما لا يوجد قائد بالملعب والإدارة ترضخ للضغوط الجماهيرية والترندات، بحسب تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" على قناة "MBC Action" .

وقال "العنزي": "كنت تلعب مع متذيل الترتيب ومع فريق صاعد حديثا وهدفك واضح النقاط الثلاثة فقط الحصول عليها سيكون فيه ثقة في كل شيء والإعادة للمنافسة خسرت أنت كدا بتبعد مسافة عن المنافسة"، مضيفًا: "الأمير عبدالرحمن بن مساعد له مقولة يقول: من كتر ماني متوتر صرت ماني متوتر".

وتابع الناقد الرياضي: "أنا من كتر ماني مصدوم صرت ماني مصدوم صراحة كل ما يحدث راجع لمشاكل ارتجالية القرار الإداري عدم الثبات على جهاز فني عدم الثبات على لاعبين أجانب عدم وجود شخصية القائد في الميدان الاستجابة للضغوطات الجماهيري"، لافتًا إلى أن "النصر تعرض للنحر تحكيميًا" .

 

النصر
دوري المحترفين
الطائي
محمد العنزي

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2302
منذ يومين
هولاء اشغلونا
الهلال يفوز بالحظ والتحكيم
النصر ينهزم بالتحكيم
يارجال من كثر ماتكذبون صرت احس انكم ماتكذبون
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية عدد التعليقات : 3325
منذ يومين
ولماذا لم تحضر السطحة لنقل نادي النص بعد نحرة إلى الصناعية لعمل الصيانة اللازمة
نصراوي سابق
نصراوي سابق عدد التعليقات : 1087
منذ يومين
أقتراح : نخلي باقي فرق الدوري تنحر النصر ويهبط للدرجة الأولى . ومن ثم يعاد صعوده نحرا من فرق الدرجة الأولى .
العلة في محمد العنزي ومن هم على شاكلته .! المرمى واسع عرضه 7.20 متر لماذا لم يسجل لاعبي النصر ..!
منصور
منصور عدد التعليقات : 86
منذ يومين
نحر مره وحده والله النصر هو من نحر نفسه الطائي اللي ماعمره فاز فاز على النصر اي فريق ما عمره ذاق الفوز يلعب مع النصر يفوز عليه
الطائي قاهر الكبار
الطائي قاهر الكبار عدد التعليقات : 24
منذ ساعة
اذا انت تشوفه حاشي ننحره ليش لا نحرنا قعدان للضيوف ما وقفت على حويشي يا بعد حيي يا عنزي 😂😂😂

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
سحبة غزال
fmf
جعلهم يطشونك ب نار جهنم
المهم
الخطف قضيه كبيره
مسافات
يا اخي خاف الله في نفسك انتهى زمنك حتى عند الكعبة تدعي على الناس وكل يوم مسوي لنا حكاية وتطارد ورا المشاكل
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه

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