النصر يسعي لضم العويس

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر أن نادي النصر، يسعى لضم حارس الأهلي محمد العويس، في الوقت الذي قدم فيه النادي الأهلي عرضا لتجديد عقد حارسه.
وأوضحت المصادر، أن الأهلي عرض على محمد العويس راتبًا سنويًا بقيمة 3 مليون ريال، في حين يأمل النصر في التعاقد معه بصفقة مجانية بعد دخوله الفترة الحرة، بحسب الميدان الرياضي.
يذكر أن محمد العويس انتقل من الشباب إلى الأهلي في يناير 2017، ويمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2022؛ ما يعني أنه سيدخل الفترة الحرة في عقده بداية من يناير المقبل، حيث يمكنه التفاوض مع أي ناد دون علم أو موافقة الأهلي.
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